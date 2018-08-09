Главные новости дня: 8 августа

Главной новостью дня стало поражение московского "Спартака" от греческого ПАОКа в матче квалификации Лиги Чемпионов.

Отчет о матче ПАОК - "Спартак"

Видеообзор матча ПАОК - "Спартак"

В других матчах квалификации "Ред Булл" разгромил "Шкендию", а "Селтик" разошелся миром с АЕКом.

Отчет о матче "Ред Булл" - "Шкендия"

Видеообзор матча "Ред Булл" - "Шкендия"

Отчет о матче "Селтик" - АЕК

Видеообзор матча "Селтик" - АЕК

Главной трансферной новостью является переход Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал".

При этом полузащитник "Реала" Матео Ковачич перешел в "Челси". Также "Челси" за 80 миллионов евро купил вратаря Кепу.

"Манчестер Юнайтед" не сумел подписать Боатенга, который отказал Моуринью.

"Барселона" отказалась от покупки Погба и сконцентрировалась на трансфере де Йонга.

Кроме того, "Барселона" претендует на Милинковича-Савича, который также хочет "Реал".

При этом об уходе из "Реала" задумался Кроос.

"Ювентус" неожиданно заинтересовался Кейлором Навасом.

Дебют россиянина Головина за "Монако" откладывается из-за травмы.

"Уотфорд" неожиданно готовит крупные покупки Алькасера и Гедеша.

Форвард "Барселоны" Дембеле решил никуда не уходить.

Вот и все на сегодня! Завтра будет еще много интересных новостей. | http://soccernews.ru