Главные новости дня: 8 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 августа.

"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы.

Антон Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи".

Ромелу Лукаку перешел в "Интер".

Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал".

"Тоттенхэм" объявил об аренде Джованни Ло Чельсо.

"Манчестер Сити" назвал диагноз Лероя Сане.

Габриэл Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки.

Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА.

"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков.

"Ювентус" заблокировал трансфер Пауло Дибалы в "Тоттенхэм".

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