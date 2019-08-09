Главные новости дня: 8 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 августа.
"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы.
Антон Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи".
Ромелу Лукаку перешел в "Интер".
Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал".
"Тоттенхэм" объявил об аренде Джованни Ло Чельсо.
"Манчестер Сити" назвал диагноз Лероя Сане.
Габриэл Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки.
Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА.
"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков.
"Ювентус" заблокировал трансфер Пауло Дибалы в "Тоттенхэм".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии
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Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"
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"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы
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Дзюба и Чалов не перейдут в АПЛ этим летом
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"Вестхэмовская" мечта! Себастьян Алле феерил в Бундеслиге, но сможет ли он заиграть там, где форварды не забивают?
Лента новостей
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Главные новости дня: 8 августа
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Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека
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"Манчестер Сити" подписал хавбека "Жироны"
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Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд"
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ЦСКА работает над трансфером бразильского нападающего
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Балотелли близок к переходу в бразильский клуб
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Арустамян анонсировал очередной трансфер "Спартака"
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"Бавария" выиграла в товарищеском матче со счетом 23:0
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Лига Европы: "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА, БАТЭ обыграл "Сараево" и другие результаты
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"Эвертон" приобрел нападающего "Арсенала"
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"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии
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1
"Манчестер Сити" подписал голкипера Карсона
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"Бавария" хочет арендовать Перишича
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1
Кононов прокомментировал победу над "Туном"
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2
Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал"
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2
Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"
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Сессеньон стал игроком "Тоттенхэма"
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1
"Локомотив" близок к покупке Джорджевича
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Лига Европы: "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ, "Вулверхэмптон" и "Брага" добыли выездные победы
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"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16