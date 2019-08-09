Главные новости дня: 8 августа

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Главные новости дня: 8 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 августа.

"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы.

Антон Заболотный покинул "Зенит" и перешел в "Сочи".

Ромелу Лукаку перешел в "Интер".

Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал".

"Тоттенхэм" объявил об аренде Джованни Ло Чельсо.

"Манчестер Сити" назвал диагноз Лероя Сане.

Габриэл Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки.

Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА.

"Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух своих игроков.

"Ювентус" заблокировал трансфер Пауло Дибалы в "Тоттенхэм".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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