Главные новости дня: 8 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 августа.
"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ победил "Химки".
"Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ.
Маурицио Сарри покинул "Ювентус".
Андреа Пирло - новый тренер "Ювентуса".
Виталий Лисакович перешёл в "Локомотив".
ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором.
Денис Черышев отклонил предложение клуба из Москвы.
"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта"
-
Официально: Пирло - новый тренер "Ювентуса"
-
"Ювентус" может пригласить Почеттино в случае отказа Гвардиолы
Лента новостей
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Главные новости дня: 8 августа
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В трех последних встречах "Барселоны" и "Баварии" в плей-офф дальше проходит будущий победитель Лиги Чемпионов
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1
Левандовски оторвался вперед в гонке бомбардиров Лиги Чемпионов
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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
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2
"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Месси забил 35 клубам в Лиге Чемпионов
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Журналист Палмери сообщил о переходе Кавани в "Бенфику"
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1
Роналду подвел итоги сезона для "Ювентуса"
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Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом"
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1
Буффон обратился к Пирло после назначения на пост тренера "Ювентуса"
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"Челси" назвал "Милану" стоимость Бакайоко
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"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта"
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Газизов рассказал о ходе переговоров с Игнатовым о новом контракте
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Винисиус недоволен количеством игрового времени в "Реале"
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"Бавария" и "Челси" назвали стартовые составы на матч ЛЧ
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Официально: Пирло - новый тренер "Ювентуса"
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Месси, Суарес и Гризманн сыграют в атаке против "Наполи"
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"Ювентус" рассматривает кандидатуру тренера "Порту"
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Верратти не поможет ПСЖ в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18