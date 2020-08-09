Главные новости дня: 8 августа

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Главные новости дня: 8 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 августа.

"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ победил "Химки".

"Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ.

Маурицио Сарри покинул "Ювентус".

Андреа Пирло - новый тренер "Ювентуса".

Виталий Лисакович перешёл в "Локомотив".

ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором.

Денис Черышев отклонил предложение клуба из Москвы.

"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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