Главные новости дня: 8 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 августа.

"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ победил "Химки".

"Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ.

Маурицио Сарри покинул "Ювентус".

Андреа Пирло - новый тренер "Ювентуса".

Виталий Лисакович перешёл в "Локомотив".

ЦСКА обзавёлся новым премиальным спонсором.

Денис Черышев отклонил предложение клуба из Москвы.

"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru