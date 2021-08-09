Главные новости дня: 8 августа

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Главные новости дня: 8 августаФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 августа.

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ. 

Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход Месси в ПСЖ. 

Месси попрощался с "Барселоной"

Зарема удалит свой телеграм-канал

Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно. 

Тебас: "Лапорте пришлось выбирать между Месси и Суперлигой. Он выбрал последнее"

Месси согласовал контракт с ПСЖ. 

Месси: "Я снизил зарплату на 50%, а больше меня и не просили".

Месси об уходе из "Барселоны": "Я не был готов к уходу. Это мой дом".

"Реал" не исключает, что переход Месси в ПСЖ поможет им с трансфером Мбаппе

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Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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11 Бетис Бетис 20 27
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13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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