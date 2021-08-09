Главные новости дня: 8 августа

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 августа.

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ.

Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход Месси в ПСЖ.

Месси попрощался с "Барселоной".

Зарема удалит свой телеграм-канал.

Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно.

Тебас: "Лапорте пришлось выбирать между Месси и Суперлигой. Он выбрал последнее".

Месси согласовал контракт с ПСЖ.

Месси: "Я снизил зарплату на 50%, а больше меня и не просили".

Месси об уходе из "Барселоны": "Я не был готов к уходу. Это мой дом".

"Реал" не исключает, что переход Месси в ПСЖ поможет им с трансфером Мбаппе.

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