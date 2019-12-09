Главные новости дня: 8 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 декабря.
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" разгромил "Спартак" в Москве.
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, приведший московский клуб к чемпионству, возглавил АЕК.
Аутсайдер чемпионата России "Сочи" переманил главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова.
В чемпионате Англии "Лестер" продолжает погоню за "Ливерпулем". "Лисы" выиграли 8-й матч подряд, в этот раз разгромив "Астон Виллу".
В итальянской Серии А "Милан" обыграл "Болонью", одержав вторую победу подряд.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вступил к конфликт с главным тренером команды Томасом Тухелем.
У мадридского "Реала" могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.
ЦСКА готовит усиление в зимнее трансферное окно. Московский клуб интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ, а также молодым бразильцем.
Также усилить намерен "Челси", который может заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Кристал Пэлас
|16
|22
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|11
|Арсенал Лондон
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9