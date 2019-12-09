Главные новости дня: 8 декабря

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Главные новости дня: 8 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 декабря.

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" разгромил "Спартак" в Москве.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, приведший московский клуб к чемпионству, возглавил АЕК.

Аутсайдер чемпионата России "Сочи" переманил главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова.

В чемпионате Англии "Лестер" продолжает погоню за "Ливерпулем". "Лисы" выиграли 8-й матч подряд, в этот раз разгромив "Астон Виллу".

В итальянской Серии А "Милан" обыграл "Болонью", одержав вторую победу подряд.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вступил к конфликт с главным тренером команды Томасом Тухелем.

У мадридского "Реала" могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

ЦСКА готовит усиление в зимнее трансферное окно. Московский клуб интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ, а также молодым бразильцем.

Также усилить намерен "Челси", который может заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"

"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
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