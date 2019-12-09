Главные новости дня: 8 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 декабря.

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" разгромил "Спартак" в Москве.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, приведший московский клуб к чемпионству, возглавил АЕК.

Аутсайдер чемпионата России "Сочи" переманил главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова.

В чемпионате Англии "Лестер" продолжает погоню за "Ливерпулем". "Лисы" выиграли 8-й матч подряд, в этот раз разгромив "Астон Виллу".

В итальянской Серии А "Милан" обыграл "Болонью", одержав вторую победу подряд.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вступил к конфликт с главным тренером команды Томасом Тухелем.

У мадридского "Реала" могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

ЦСКА готовит усиление в зимнее трансферное окно. Московский клуб интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ, а также молодым бразильцем.

Также усилить намерен "Челси", который может заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника.

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