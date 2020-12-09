Главные новости дня: 8 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 декабря.

Состоялись 8 матчей 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Ювентус" разгромил "Барселону", "Краснодар" устоял в гостевом матче с "Челси", "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед". Все результаты дня доступны по ссылке. Матч ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" был прерван в первом тайме из-за расизма.

Стали известны 11 участников плей-офф Лиги Чемпионов.

Московский "Спартак" уволил Шамиля Газизова и назначил нового руководителя клуба.

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, почему клуб уволил Шамиля Газизова с поста генерального директора.

Возлюбленный матери нападающего ПСЖ Неймара, подвергся нападению в Мексике.

"Реал" теряет из-за травмы нападающего Луку Йовича.

ПСЖ выгнал нападающего Хесе Родригеса из-за секс-скандала.

УЕФА опубликовал календарь матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru