Главные новости дня: 8 декабря

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Главные новости дня: 8 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 декабря.

Состоялись 8 матчей 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Ювентус" разгромил "Барселону", "Краснодар" устоял в гостевом матче с "Челси", "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед". Все результаты дня доступны по ссылке. Матч ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" был прерван в первом тайме из-за расизма.

Стали известны 11 участников плей-офф Лиги Чемпионов.

Московский "Спартак" уволил Шамиля Газизова и назначил нового руководителя клуба.

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, почему клуб уволил Шамиля Газизова с поста генерального директора.

Возлюбленный матери нападающего ПСЖ Неймара, подвергся нападению в Мексике.

"Реал" теряет из-за травмы нападающего Луку Йовича.

ПСЖ выгнал нападающего Хесе Родригеса из-за секс-скандала.

УЕФА опубликовал календарь матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

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Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря

Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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