Главные новости дня: 8 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 декабря.
Состоялись 8 матчей 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Ювентус" разгромил "Барселону", "Краснодар" устоял в гостевом матче с "Челси", "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед". Все результаты дня доступны по ссылке. Матч ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" был прерван в первом тайме из-за расизма.
Стали известны 11 участников плей-офф Лиги Чемпионов.
Московский "Спартак" уволил Шамиля Газизова и назначил нового руководителя клуба.
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, почему клуб уволил Шамиля Газизова с поста генерального директора.
Возлюбленный матери нападающего ПСЖ Неймара, подвергся нападению в Мексике.
"Реал" теряет из-за травмы нападающего Луку Йовича.
ПСЖ выгнал нападающего Хесе Родригеса из-за секс-скандала.
УЕФА опубликовал календарь матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 декабря
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Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
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Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022
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Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
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"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов
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"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы
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"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне
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"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
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"Ювентус" уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов
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Червиченко прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака"
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Умер бывший тренер сборной Аргентины
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Актер Маклаков, игравший Шматко, высказался об увольнении Газизова из "Спартака"
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Матч ПСЖ - "Истанбул" прерван из-за расизма со стороны арбитра
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Шамиль Газизов установил антирекорд "Спартака"
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Каземиро высказался о возможном вылете "Реала" в Лигу Европы
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"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
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"Лацио" сыграл вничью с "Брюгге" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
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"Зенит" проиграл "Боруссии" в заключительном матче Лиги Чемпионов
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В "Спартаке" назвали причину увольнения Газизова
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Геркус отреагировал на увольнение Газизова из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18