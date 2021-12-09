Главные новости дня: 8 декабря

Теги зенит санкт-петербургчелсибавария мюнхенбарселонаманчестер юнайтедуфадоменико тедесковиктор мозес

Главные новости дня: 8 декабряФото: сайт "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 декабря.

Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов.

"Зенит" вырвал ничью в матче с "Челси".

"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы.

"Манчестер Юнайтед" без Роналду не смог обыграть "Янг Бойз".

Со всеми результатами дня Лиги Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Умер известный тренер Игорь Гамула.

"Уфа" может прекратить существование.

Стало известно, сколько денег Санкт-Петербург выделит на финал Лиги чемпионов-2022.

Переговоры между Доменико Тедеско и "Лейпцигом" на финальной стадии.

Виктор Мозес согласился вернуться в сборную Нигерии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Боевая ничья "Зенита", позор "Барселоны": все результаты Лиги Чемпионов 8 декабря

Боевая ничья "Зенита", позор "Барселоны": все результаты Лиги Чемпионов 8 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов