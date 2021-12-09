Главные новости дня: 8 декабря

Фото: сайт "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 декабря.

Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов.

"Зенит" вырвал ничью в матче с "Челси".

"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы.

"Манчестер Юнайтед" без Роналду не смог обыграть "Янг Бойз".

Со всеми результатами дня Лиги Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Умер известный тренер Игорь Гамула.

"Уфа" может прекратить существование.

Стало известно, сколько денег Санкт-Петербург выделит на финал Лиги чемпионов-2022.

Переговоры между Доменико Тедеско и "Лейпцигом" на финальной стадии.

Виктор Мозес согласился вернуться в сборную Нигерии.

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