Главные новости дня: 8 февраля
Сегодня, 8 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине.
Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне.
Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1.
В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара.
Американский клуб поставит памятник Бекхэму.
Английский клуб объявил о переходе самого высокого футболиста в мире.
Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе.
Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба.
Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал".
Дзюба может вернуться в "Спартак".
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия.
Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги.
"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы.
Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"
-
"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы
-
Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги
-
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
Лента новостей
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Главные новости дня: 8 февраля
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Черчесов посетил товарищеский матч на тренировочном сборе в Белеке
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Малком поделился эмоциями от забитого гола в ворота "Реала"
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"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании
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Один из лидеров ЦСКА может перейти в европейский клуб
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С Гвардиолой произошел забавный случай на пресс-конференции
-
Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1
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"Рома" разгромила "Кьево" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов
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"Байер" разгромил "Майнц" благодаря дублю Брандта
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Сложный, как все талантливые люди: Геннадий Орлов ярко высказался о новом игроке "Зенита"
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Новичок "Зенита" присоединился к команде в Испании
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"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" перед матчем с "Зенитом"
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"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы
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Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"
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Мбаппе назвал необходимое условие для успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов
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Топ-игрок ПСЖ приступил к тренировкам в общей группе
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Хавбек "Лестера" Олбрайтон выбыл до конца сезона
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Аршавин участвовал в тренировке "Зенита-2"
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Необходимо показать интенсивный футбол: Солари высказался о предстоящем матче с "Атлетико"
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Фабрегас высказался о бывшем одноклубнике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11