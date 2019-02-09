Главные новости дня: 8 февраля

Теги дэвид бекхэмэмилиано саланантбарселонадиего симеоне

Главные новости дня: 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине.

Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне.

 Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1.

В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара.

Американский клуб поставит памятник Бекхэму.

Английский клуб объявил о переходе самого высокого футболиста в мире.

Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе.

Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба.

Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал".

Дзюба может вернуться в "Спартак".

Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия.

Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги.

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы.

Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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