Главные новости дня: 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине.

Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне.

Гол Балотелли помог "Марселю" победить "Дижон" в Лиге 1.

В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара.

Американский клуб поставит памятник Бекхэму.

Английский клуб объявил о переходе самого высокого футболиста в мире.

Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе.

Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба.

Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал".

Дзюба может вернуться в "Спартак".

Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия.

Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги.

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы.

Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru