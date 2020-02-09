Главные новости дня: 8 февраля

Теги ювентусборуссия дортмундспартак москвадмитрий тарасов

Главные новости дня: 8 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 февраля.

"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры.

"Валенсия" без Черышева проиграла "Хетафе".

"Ювентус" проиграл "Вероне" в матче Серии А.

"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию".

"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном".

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер.

"Уфа" продлила контракт с экс-форвардом "Спартака".

Юрий Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру.

Арсен Венгер может стать президентом французского клуба.

"Рубин" заключил контракт с Дмитрием Тарасовым.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры

"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов