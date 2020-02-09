Главные новости дня: 8 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 февраля.
"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры.
"Валенсия" без Черышева проиграла "Хетафе".
"Ювентус" проиграл "Вероне" в матче Серии А.
"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию".
"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном".
"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер.
"Уфа" продлила контракт с экс-форвардом "Спартака".
Юрий Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру.
Арсен Венгер может стать президентом французского клуба.
"Рубин" заключил контракт с Дмитрием Тарасовым.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 февраля
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Роналду - первый футболист "Ювентуса" и третий в истории Серии А, который забил в десяти играх кряду
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Сетьен: "Барселона" нуждается в форварде"
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Холанд прервал свою голевую серию за дортмундскую "Боруссию"
-
"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном" и другие результаты 24-го тура Лиги 1
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"Барселона" определила главную трансферную цель на лето
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Агент Выдры прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"
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1
Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо
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"Брайтон" сыграл вничью с "Уотфордом" в матче АПЛ
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"Вальядолид" и "Вильярреал" поделили очки в матче Примеры
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"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию"
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Хуммельс стал автором уникального достижения в Бундеслиге
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"Торино" уступил "Сампдории" в матче Серии А
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Сетьен: "Не хочу побеждать в матчах благодаря везению"
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"Марсель" переиграл "Тулузу" в матче Лиги 1
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Слуцкий исполнил известную песню перед футболистами "Рубина"
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Коутиньо летом будет выбирать между четырьмя клубами
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Форвард "Эвертона" Ниассе отказал "Локомотиву"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18