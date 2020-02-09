Главные новости дня: 8 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 февраля.

"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры.

"Валенсия" без Черышева проиграла "Хетафе".

"Ювентус" проиграл "Вероне" в матче Серии А.

"Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию".

"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном".

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер.

"Уфа" продлила контракт с экс-форвардом "Спартака".

Юрий Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру.

Арсен Венгер может стать президентом французского клуба.

"Рубин" заключил контракт с Дмитрием Тарасовым.

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