Главные новости дня: 8 февраля

Теги ливерпульбавария мюнхеналександр зинченкохабиб нурмагомедовлионель мессикриштиану роналду

Главные новости дня: 8 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 февраля.

Гвардиола установил личный рекорд в тренерской карьере.

"Манчестер Сити" лидирует в топ-5 лигах Европы по набранным очкам в 2021 году.

Месси установил личный рекорд в матче с "Бетисом".

"Манчестер Сити" нацелился на экс-форварда "Ливерпуля".

Кокорин и Мамаев подали жалобу на решение суда.

Мхитарян может перейти в "Ювентус".

Зинченко установил рекорд "Манчестер Сити".

Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой болезни.

"Ливерпуль" летом намерен избавиться от шести футболистов.

"Ювентус" потерял ряд важных игроков перед матчем с "Интером".

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия.

"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса.

Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного Чемпионата Мира.

France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖ.

У "Спартака" есть для "Аякса" три варианта сделки по Промесу.

Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть.

Футболист донецкого "Шахтера" отказался играть в России.

Все результаты 23-го тура АПЛ и все результаты 22-го тура Ла Лиги.

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Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла Лиги

Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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