Главные новости дня: 8 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 февраля.

Гвардиола установил личный рекорд в тренерской карьере.

"Манчестер Сити" лидирует в топ-5 лигах Европы по набранным очкам в 2021 году.

Месси установил личный рекорд в матче с "Бетисом".

"Манчестер Сити" нацелился на экс-форварда "Ливерпуля".

Кокорин и Мамаев подали жалобу на решение суда.

Мхитарян может перейти в "Ювентус".

Зинченко установил рекорд "Манчестер Сити".

Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой болезни.

"Ливерпуль" летом намерен избавиться от шести футболистов.

"Ювентус" потерял ряд важных игроков перед матчем с "Интером".

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия.

"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса.

Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного Чемпионата Мира.

France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖ.

У "Спартака" есть для "Аякса" три варианта сделки по Промесу.

Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть.

Футболист донецкого "Шахтера" отказался играть в России.

Все результаты 23-го тура АПЛ и все результаты 22-го тура Ла Лиги.