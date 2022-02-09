Главные новости дня: 8 февраля
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 февраля.
В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Бернли". "Вест Хэм" воспользовался осечкой манкунианцев и ворвался в топ-4.
"Палмейрас" стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
"Интер" вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв "Рому".
"Монако" пробился в полуфинал Кубка Франции.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может воссоединиться с Зинедином Зиданом в ПСЖ. При этом португалец не забивает уже пять матчей подряд.
Алана Мамаева потребовала от Павла Мамаева более трех миллионов долларов.
"Спартак" впервые победил под руководством Паоло Ваноли. Видеообзор матча.
Хаким Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в возрасте 28 лет.
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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть худшую команду АПЛ
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"Монако" Головина вышел в полуфинал Кубка Франции
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ПСЖ определился с условием для покупки Холанда
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"Манчестер Юнайтед" сделал крупное предложение защитнику "Барселоны" Араухо
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Главные новости дня: 8 февраля
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Украинский форвард Кравец покинул турецкий клуб
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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть худшую команду АПЛ
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"Монако" Головина вышел в полуфинал Кубка Франции
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"Вест Хэм" победил "Уотфорд" и ворвался в зону Лиги чемпионов
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ПСЖ определился с условием для покупки Холанда
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Флик отреагировал на предстоящий переход Зюле в дортмундскую "Боруссию"
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Рангник назвал причину отсутствия Роналду в стартовом составе в матче с "Бернли"
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Дубль Гетце принес ПСВ яркую победу в четвертьфинале Кубка Нидерландов
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Абрамович лично проследит за игрой Лукаку на клубном чемпионате мира
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"Манчестер Юнайтед" сделал крупное предложение защитнику "Барселоны" Араухо
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ПСЖ хочет купить форварда "Ювентуса"
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"Палмейрас" вышел в финал клубного чемпионата мира
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Экс-помощник Зидана может возглавить "Бордо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18