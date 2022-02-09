Главные новости дня: 8 февраля

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 февраля.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Бернли". "Вест Хэм" воспользовался осечкой манкунианцев и ворвался в топ-4.

"Палмейрас" стал первым финалистом клубного чемпионата мира.

"Интер" вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв "Рому".

"Монако" пробился в полуфинал Кубка Франции.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может воссоединиться с Зинедином Зиданом в ПСЖ. При этом португалец не забивает уже пять матчей подряд.

Алана Мамаева потребовала от Павла Мамаева более трех миллионов долларов.

"Спартак" впервые победил под руководством Паоло Ваноли. Видеообзор матча.

Хаким Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в возрасте 28 лет.

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