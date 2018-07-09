Главные новости дня: 8 июля

8-го июля стал выходным днем на Чемпионате Мира-2018.

Полуфиналисты готовятся к решающим матчам, а остальные сборные подводят итоги турнира.

День начался с заявления игрока сборной Хорватии Виды, который посвятил Украине победу над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. После этого российские фанаты резко возненавидели хорватов, а Виде даже грозит дисквалификация.

После вылета команд с ЧМ-2018 в России и Испании приняли важные решения по главным тренерам.

Из клубных дел стоит отметить потерю "Барселоной" Паулиньо, которого клуб собирался продать за 50 миллионов евро, но затем почему-то отдал в аренду. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" задумал перехватить у каталонцев Виллиана.

"Реал" при этом усилил край обороны Одриосолой. Никак не примет решения Роналду, который посоветовался с Анчелотти, но до этого отказал китайцам. "Реал" продолжает искать варианты усиления состава и попробует купить Кейна и Азара.

А в "Ювентусе" похоже уже уверены в переходе Роналду.

Вот и все на сегодня.

Продолжайте участвовать в турнире прогнозов ЧМ-2018, в котором опубликован 9-й тур, а также подведены итоги 8-го тура. | http://soccernews.ru