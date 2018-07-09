Главные новости дня: 8 июля
8-го июля стал выходным днем на Чемпионате Мира-2018.
Полуфиналисты готовятся к решающим матчам, а остальные сборные подводят итоги турнира.
День начался с заявления игрока сборной Хорватии Виды, который посвятил Украине победу над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. После этого российские фанаты резко возненавидели хорватов, а Виде даже грозит дисквалификация.
После вылета команд с ЧМ-2018 в России и Испании приняли важные решения по главным тренерам.
Из клубных дел стоит отметить потерю "Барселоной" Паулиньо, которого клуб собирался продать за 50 миллионов евро, но затем почему-то отдал в аренду. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" задумал перехватить у каталонцев Виллиана.
"Реал" при этом усилил край обороны Одриосолой. Никак не примет решения Роналду, который посоветовался с Анчелотти, но до этого отказал китайцам. "Реал" продолжает искать варианты усиления состава и попробует купить Кейна и Азара.
А в "Ювентусе" похоже уже уверены в переходе Роналду.
Вот и все на сегодня.
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