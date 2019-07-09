Главные новости дня: 8 июля

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Главные новости дня: 8 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 июля.

Сборная Мексики выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ.

Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки.

Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки.

Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019.

Официально: Эль-Шаарави стал игроком "Шанхай Шенхуа".

УЕФА опровергла приглашение сборной Аргентины в Лигу Наций.

"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина".

"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса.

Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара.

Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара

Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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