Главные новости дня: 8 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 июля.

Сборная Мексики выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ.

Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки.

Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки.

Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019.

Официально: Эль-Шаарави стал игроком "Шанхай Шенхуа".

УЕФА опровергла приглашение сборной Аргентины в Лигу Наций.

"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина".

"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса.

Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара.

Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru