Главные новости дня: 8 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 июля.
Сборная Мексики выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ.
Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки.
Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки.
Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019.
Официально: Эль-Шаарави стал игроком "Шанхай Шенхуа".
УЕФА опровергла приглашение сборной Аргентины в Лигу Наций.
"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина".
"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса.
Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара.
Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 июля
-
"Сампдория" сделала предложение "Зениту" по Ригони
-
Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара
-
Модель Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки
-
Тунис в серии пенальти обыграл Гану и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
-
"Ювентус" отказал "Эвертону" в трансфере Мойсе Кина
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Наингголан отклонил два предложения
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1
"Наполи" не устраивают условия выдвинутые Икарди
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"Ювентус" все еще интересуется Иско
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Нерес прокомментировал свое будущее в "Аяксе"
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"Милан" собирается подписать лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
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ПСЖ нацелился на хавбека "Челси"
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"Интер" согласовал трансфер Бареллы
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1
Дзюба получил приз "Золотые яйца"
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1
Пуйоль поделился мнением о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
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1
Снуп Догг: "Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют"
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"Милан" купил боснийского полузащитника Крунича
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Отец Неймара сообщил, когда форвард вернется в ПСЖ
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Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
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1
"Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16