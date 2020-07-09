Главные новости дня: 8 июля

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Главные новости дня: 8 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 июля.

Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил информацию, что новым главным генеральным директором московского клуба станет Шамиль Газизов.

В матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Эспаньол" и вышибла его из Примеры.

Состоялись несколько матчей 27-го тура чемпионата России. "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом", "Зенит" обыграл "Сочи", ЦСКА разгромил "Оренбург", "Ростов" проиграл "Уфе".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл", "Ливерпуль" победил "Брайтон".

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, что у него в поезде украли обувь.

ЦСКА договорился о переходе аргентинского форварда.

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины.

Артем Дзюба рассказал, зачем он имитировал половой акт с иранцем Сердаром Азмуном в раздевалке "Зенит".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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