Главные новости дня: 8 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 июля.

Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил информацию, что новым главным генеральным директором московского клуба станет Шамиль Газизов.

В матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Эспаньол" и вышибла его из Примеры.

Состоялись несколько матчей 27-го тура чемпионата России. "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом", "Зенит" обыграл "Сочи", ЦСКА разгромил "Оренбург", "Ростов" проиграл "Уфе".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл", "Ливерпуль" победил "Брайтон".

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, что у него в поезде украли обувь.

ЦСКА договорился о переходе аргентинского форварда.

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины.

Артем Дзюба рассказал, зачем он имитировал половой акт с иранцем Сердаром Азмуном в раздевалке "Зенит".

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