Главные новости дня: 8 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 июля.
Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил информацию, что новым главным генеральным директором московского клуба станет Шамиль Газизов.
В матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Эспаньол" и вышибла его из Примеры.
Состоялись несколько матчей 27-го тура чемпионата России. "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом", "Зенит" обыграл "Сочи", ЦСКА разгромил "Оренбург", "Ростов" проиграл "Уфе".
В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл", "Ливерпуль" победил "Брайтон".
Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, что у него в поезде украли обувь.
ЦСКА договорился о переходе аргентинского форварда.
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины.
Артем Дзюба рассказал, зачем он имитировал половой акт с иранцем Сердаром Азмуном в раздевалке "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18