Главные новости дня: 8 июля

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Главные новости дня: 8 июляФото: РФС

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 июля.

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России.

Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.

"Атлетико" продлил контракт с Диего Симеоне.

"Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом.

"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии".

Денис Глушаков продлил контракт с "Химками".

РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша.

Киевское "Динамо" может арендовать форварда ЦСКА.

Андрей Лунев подпишет контракт с немецким клубом.

ПСЖ сохраняет интерес к Криштиану Роналду.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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