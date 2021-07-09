Главные новости дня: 8 июля
Фото: РФС
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 июля.
Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России.
Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.
"Атлетико" продлил контракт с Диего Симеоне.
"Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом.
"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии".
Денис Глушаков продлил контракт с "Химками".
РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша.
Киевское "Динамо" может арендовать форварда ЦСКА.
Андрей Лунев подпишет контракт с немецким клубом.
ПСЖ сохраняет интерес к Криштиану Роналду.
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Главные новости дня: 8 июля
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Агент Шкурина подтвердил переговоры с киевским "Динамо"
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Депай согласился на 30-процентное снижение зарплаты в "Барселоне"
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1
Экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Специю"
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Стало известно, каким клубам отказал Рамос перед переходом в ПСЖ
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Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе со стороны "Брентфорда" и "Кристал Пэлас"
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2
Глава Ла Лиги высказался о ситуации с Месси
-
1
РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18