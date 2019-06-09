Главные новости дня: 8 июня
Самым ярким событием сегодняшнего дня стала разгромная победа сборной России с Сан-Марино - 9:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.
Дзюба установил уникальный рекорд сборной России.
Германия на выезде переиграла Белоруссию, Турция в домашнем матче обыграла Францию, а Сборная Бельгии разгромила Казахстан.
Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.
В России появится служба по профилактике и мониторингу договорных матчей.
"Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева.
Российским клубам предрекли непопадание в новую Лигу Чемпионов.
Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске
Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем.
Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза.
Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала.
ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 июня
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Турция в домашнем матче обыграла Францию
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Широков: "Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет"
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Дзюба: "Очень приятно, что забил 4 гола, но мог забить больше"
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Черчесов - о матче с Сан-Марино: "Многое, естественно, не удалось"
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Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину, Армения победила Лихтенштейн и другие итоги отборочных матчей Евро-2020
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Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
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Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0
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Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16