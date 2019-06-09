Главные новости дня: 8 июня

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Главные новости дня: 8 июня

Самым ярким событием сегодняшнего дня стала разгромная победа сборной России с Сан-Марино - 9:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

Дзюба установил уникальный рекорд сборной России.

Германия на выезде переиграла БелоруссиюТурция в домашнем матче обыграла Францию, а Сборная Бельгии разгромила Казахстан.

Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.

В России появится служба по профилактике и мониторингу договорных матчей.

"Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева.

Российским клубам предрекли непопадание в новую Лигу Чемпионов.

Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске 

Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем.

Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза.

Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала.

ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот

Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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