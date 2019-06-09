Главные новости дня: 8 июня

Самым ярким событием сегодняшнего дня стала разгромная победа сборной России с Сан-Марино - 9:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

Дзюба установил уникальный рекорд сборной России.

Германия на выезде переиграла Белоруссию, Турция в домашнем матче обыграла Францию, а Сборная Бельгии разгромила Казахстан.

Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.

В России появится служба по профилактике и мониторингу договорных матчей.

"Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева.

Российским клубам предрекли непопадание в новую Лигу Чемпионов.

Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске

Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем.

Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза.

Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала.

ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru