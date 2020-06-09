Главные новости дня: 8 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 июня.
"Барселона" составила шорт-лист из пяти левых защитников.
В "Динамо" сообщили о результатах тестирования Николая Комличенко на коронавирус.
Бойфренд матери Неймара попал в больницу с порезами руки. После этого футболист его оскорбил.
Актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил ДТП в Москве, травмировав человека. Позже в сети появилось видео аварии.
"Зенит" рассматривает вариант с подписанием защитника "Арсенала" Давида Луиза.
Переход бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА может не состояться.
Немецкий защитник Бенедикт Хеведес покинул московский "Локомотив".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве
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Актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил ДТП в Москве, травмировав человека
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Неймар сообщил игрокам ПСЖ, где хочет продолжить карьеру
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Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА может не состояться
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Главные новости дня: 8 июня
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"Будь ты проклят, сволочь". Губерниев громко раскритиковал Ефремова за аварию в центре Москвы
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ПСЖ расстанется с Тьяго Силвой
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В госкорпорации ВЭБ прокомментировали информацию, что компания против перехода Вагнера в ЦСКА
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Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве
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Актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил ДТП в Москве, травмировав человека
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Евгений Савин сообщил о возможном закрытии канала "КраСава"
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Марио Гетце впервые стал отцом
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"Барселона" отказалась продавать Франсишку Тринкау за крупную сумму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18