Главные новости дня: 8 июня

Теги спартак москвацска москвазенит санкт-петербурглокомотив москванеймар

Главные новости дня: 8 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 июня.

"Барселона" составила шорт-лист из пяти левых защитников.

В "Динамо" сообщили о результатах тестирования Николая Комличенко на коронавирус.

Бойфренд матери Неймара попал в больницу с порезами руки. После этого футболист его оскорбил.

Актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил ДТП в Москве, травмировав человека. Позже в сети появилось видео аварии.

"Зенит" рассматривает вариант с подписанием защитника "Арсенала" Давида Луиза.

Переход бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА может не состояться.

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес покинул московский "Локомотив".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Будь ты проклят, сволочь". Губерниев громко раскритиковал Ефремова за аварию в центре Москвы

"Будь ты проклят, сволочь". Губерниев громко раскритиковал Ефремова за аварию в центре Москвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов