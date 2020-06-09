Главные новости дня: 8 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 июня.

"Барселона" составила шорт-лист из пяти левых защитников.

В "Динамо" сообщили о результатах тестирования Николая Комличенко на коронавирус.

Бойфренд матери Неймара попал в больницу с порезами руки. После этого футболист его оскорбил.

Актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил ДТП в Москве, травмировав человека. Позже в сети появилось видео аварии.

"Зенит" рассматривает вариант с подписанием защитника "Арсенала" Давида Луиза.

Переход бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА может не состояться.

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес покинул московский "Локомотив".

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