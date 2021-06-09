Главные новости дня: 8 июня

Теги реал мадридбарселонакилиан мбаппелига чемпионов уефа

Главные новости дня: 8 июняФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 июня.

ФИФА прокомментировала новую форму сборной Украины.

ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду итальянскому клубу.

"Ювентус" решил выкупить Морату.

Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта.

"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана".

"Реал" хочет сохранить Варана.

"Барселона" нацелилась на двух основных игроков "Манчестер Сити".

Состаялась жеребьевка 1-го предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

Хвича анонсировал уход из "Рубина".

Ван де Бек не сыграет на Евро-2020.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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