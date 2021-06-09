Главные новости дня: 8 июня

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 июня.

ФИФА прокомментировала новую форму сборной Украины.

ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду итальянскому клубу.

"Ювентус" решил выкупить Морату.

Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта.

"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана".

"Реал" хочет сохранить Варана.

"Барселона" нацелилась на двух основных игроков "Манчестер Сити".

Состаялась жеребьевка 1-го предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

Хвича анонсировал уход из "Рубина".

Ван де Бек не сыграет на Евро-2020.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru