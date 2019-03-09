Главные новости дня: 8 марта

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Главные новости дня: 8 марта

Сегодня, 8 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Мойзе Кин помог "Ювентусу" разгромить "Удинезе" в чемпионате Италии.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЮВЕНТУС" - "УДИНЕЗЕ" - 4:1.

 "Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИК" - "ЭСПАНЬОЛ" - 1:1.

 Паулу Соуза возглавил "Бордо".

 Звезда "Тоттенхэма" рассказала, когда необходимо заводить семью.

"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера.

Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов.

Названо имя лучшего игрока и тренера АПЛ в феврале.

Игрок "Ньюкасла" стал автором лучшего гола АПЛ в феврале.

ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико".

"Рома" объявила имя нового главного тренера команды.

Раньери рассказал, над чем нужно работать в "Роме".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Паулу Соуза возглавил "Бордо"

Паулу Соуза возглавил "Бордо"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
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