Главные новости дня: 8 марта

Сегодня, 8 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Мойзе Кин помог "Ювентусу" разгромить "Удинезе" в чемпионате Италии.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЮВЕНТУС" - "УДИНЕЗЕ" - 4:1.

"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИК" - "ЭСПАНЬОЛ" - 1:1.

Паулу Соуза возглавил "Бордо".

Звезда "Тоттенхэма" рассказала, когда необходимо заводить семью.

"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера.

Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов.

Названо имя лучшего игрока и тренера АПЛ в феврале.

Игрок "Ньюкасла" стал автором лучшего гола АПЛ в феврале.

ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико".

"Рома" объявила имя нового главного тренера команды.

Раньери рассказал, над чем нужно работать в "Роме".

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