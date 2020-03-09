Главные новости дня: 8 марта

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Главные новости дня: 8 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 марта. 

"Ювентус" обыграл "Интер" в Серии А.

Роналду повторил шутку Заболотного, отреагировав на пустую микст-зону.

"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ.

"Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ.

 

"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А.

"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России.

Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored.

Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса.

Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи".

"Сити" хочет подписать новый контракт с де Брюйне с зарплатой в 21 миллион евро в год

"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины.

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"Реал" проиграл "Бетису" на выезде в Ла Лиге

"Реал" проиграл "Бетису" на выезде в Ла Лиге

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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