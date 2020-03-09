Главные новости дня: 8 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 марта.

"Ювентус" обыграл "Интер" в Серии А.

Роналду повторил шутку Заболотного, отреагировав на пустую микст-зону.

"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ.

"Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ.

"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А.

"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России.

Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored.

Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса.

Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи".

"Сити" хочет подписать новый контракт с де Брюйне с зарплатой в 21 миллион евро в год

"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru