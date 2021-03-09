Главные новости дня: 8 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 марта.
Лапорта стал президентом "Барселоны".
Хави выиграл шестой трофей в тренерской карьере.
Сергей Ребров отказал ЦСКА из-за отношений между Россией и Украиной.
В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина.
"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда.
Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом.
"Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином".
"Наполи" лишился основного защитника на длительный срок.
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти.
"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте.
Аллегри может стать главным тренером "Шахтера".
Пропавший в Уругвае экс-футболист "Вильярреала" найден мертвым.
"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку.
Все результаты 17 тура Чемпионата Украины, 21-го тура РПЛ, 26-го тура Ла Лиги, 26-го тура Серии А и 27-го тура АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18