Главные новости дня: 8 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 марта.

Лапорта стал президентом "Барселоны".

Хави выиграл шестой трофей в тренерской карьере.

Сергей Ребров отказал ЦСКА из-за отношений между Россией и Украиной.

В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина.

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда.

Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом.

"Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином".

"Наполи" лишился основного защитника на длительный срок.

"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти.

"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте.

Аллегри может стать главным тренером "Шахтера".

Пропавший в Уругвае экс-футболист "Вильярреала" найден мертвым.

"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку.

Все результаты 17 тура Чемпионата Украины, 21-го тура РПЛ, 26-го тура Ла Лиги, 26-го тура Серии А и 27-го тура АПЛ.