Главные новости дня: 8 марта

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Главные новости дня: 8 мартаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 марта.

Лапорта стал президентом "Барселоны".

Хави выиграл шестой трофей в тренерской карьере.

Сергей Ребров отказал ЦСКА из-за отношений между Россией и Украиной.

В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина.

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда.

Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом.

"Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином".

"Наполи" лишился основного защитника на длительный срок.

"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти.

"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте.

Аллегри может стать главным тренером "Шахтера".

Пропавший в Уругвае экс-футболист "Вильярреала" найден мертвым.

"Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку.

Все результаты 17 тура Чемпионата Украины, 21-го тура РПЛ, 26-го тура Ла Лиги, 26-го тура Серии А и 27-го тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Юнайтед" прервал серию "Сити", "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас", а "Челси" опять не проиграл: все результаты 27-го тура АПЛ

"Юнайтед" прервал серию "Сити", "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас", а "Челси" опять не проиграл: все результаты 27-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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