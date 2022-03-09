Главные новости дня: 8 марта

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 7:1, "Ливерпуль" с проиграл "Интеру", но прошел дальше по сумме двух встреч.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вошел в историю Лиги чемпионов.

Сборная Польши автоматом вышла в финал стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины перенесен.

Английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляций в России.

ПСЖ предложил фантастический контракт нападающему Килиану Мбаппе.

"Барселона" нацелилась на игрока "Зенита".

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может быть осужден на 28 месяцев.

В возрасте 50 лет ушел из жизни экс-тренера "Локомотива" Сергей Мандреко.

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