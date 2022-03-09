Главные новости дня: 8 марта

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Главные новости дня: 8 марта

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 7:1, "Ливерпуль" с проиграл "Интеру", но прошел дальше по сумме двух встреч.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вошел в историю Лиги чемпионов.

Сборная Польши автоматом вышла в финал стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины перенесен.

Английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляций в России.

ПСЖ предложил фантастический контракт нападающему Килиану Мбаппе.

"Барселона" нацелилась на игрока "Зенита".

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может быть осужден на 28 месяцев.

В возрасте 50 лет ушел из жизни экс-тренера "Локомотива" Сергей Мандреко.

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"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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