Главные новости дня: 8 мая
Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости среды, 8 мая.
"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов. В решающем матче "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".
Благодаря успеху "Тоттенхэма" английские клубы установили рекорд Лиги Чемпионов.
УЕФА начал разработку новой формулы проведения Лиги Чемпионов.
В России главной новостью стало вынесение приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в прошлом году избили трех человек в Москве.
Данное судебное решение шокировало родственников футболистов.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругался с фанатами после вылета команды из Лиги Чемпионов.
"Реал" готовит супертрансфер. Мадридский клуб может заплатить 350 миллионов и отдать Хамеса Родригеса за нападающего ПСЖ Неймара.
"Барселона" летом может избавиться от главного тренера Эрнесто Вальверде. Также каталонцы решили расстаться с Филиппе Коутиньо.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 мая
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1
Аллегри может возглавить ПСЖ
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Лукас Моура: "Этот момент является лучшим в моей жизни"
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1
"Тоттенхэм" показал эмоции футболистов в раздевалке после победы над "Аяксом"
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Почеттино: "Мои игроки - герои, а Лукас - супергерой"
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Эриксен: "Надеюсь, что Лукасу Моуре поставят памятник в Англии"
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Английские клубы установили рекорд по числу финалистов Лиги Чемпионов
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Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом"
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1
"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов
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2
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Чемпионов
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4
"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов
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Неймар встретился в легендарным актером Голливуда
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Бывший президент "Барселоны" готов вернуться в клуб
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"Реал" продлил контракт с Adidas до 2028 года
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2
"Барселона" приняла решение о продаже Коутиньо
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Реконструкция стадиона "Реала" продлится более трех лет
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Де Лигт - 4-й по возрасту автор гола в полуфинале Лиги Чемпионов
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Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"
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Глава РФС: "Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание"
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Райоле на три месяца запретили вести агентскую деятельность
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15