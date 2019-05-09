Главные новости дня: 8 мая

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Главные новости дня: 8 мая

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости среды, 8 мая.

"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов. В решающем матче "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".

Благодаря успеху "Тоттенхэма" английские клубы установили рекорд Лиги Чемпионов.

УЕФА начал разработку новой формулы проведения Лиги Чемпионов.

В России главной новостью стало вынесение приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в прошлом году избили трех человек в Москве.

Данное судебное решение шокировало родственников футболистов.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругался с фанатами после вылета команды из Лиги Чемпионов.

"Реал" готовит супертрансфер. Мадридский клуб может заплатить 350 миллионов и отдать Хамеса Родригеса за нападающего ПСЖ Неймара.

"Барселона" летом может избавиться от главного тренера Эрнесто Вальверде. Также каталонцы решили расстаться с Филиппе Коутиньо.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
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