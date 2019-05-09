Главные новости дня: 8 мая

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости среды, 8 мая.

"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов. В решающем матче "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".

Благодаря успеху "Тоттенхэма" английские клубы установили рекорд Лиги Чемпионов.

УЕФА начал разработку новой формулы проведения Лиги Чемпионов.

В России главной новостью стало вынесение приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в прошлом году избили трех человек в Москве.

Данное судебное решение шокировало родственников футболистов.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поругался с фанатами после вылета команды из Лиги Чемпионов.

"Реал" готовит супертрансфер. Мадридский клуб может заплатить 350 миллионов и отдать Хамеса Родригеса за нападающего ПСЖ Неймара.

"Барселона" летом может избавиться от главного тренера Эрнесто Вальверде. Также каталонцы решили расстаться с Филиппе Коутиньо.

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