Главные новости дня: 8 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 мая.

До конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче.

Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса.

"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба.

В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус.

"Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта.

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева.

"Барселона" возобновила тренировки на базе.

Бруну Фернандеш вошёл в символическую сборную сезона АПЛ по версии читателей BBC.

Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее.

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