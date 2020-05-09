Главные новости дня: 8 мая

Теги барселоназенит санкт-петербургденис черышевсон хын мин

Главные новости дня: 8 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 мая.

До конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче.

Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса.

"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба.

В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус.

"Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта.

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева.

"Барселона" возобновила тренировки на базе.

Бруну Фернандеш вошёл в символическую сборную сезона АПЛ по версии читателей BBC.

Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее.

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Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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