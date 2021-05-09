Главные новости дня: 8 мая

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Главные новости дня: 8 мая

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 мая.

"Бавария" стала чемпионом Германии и разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" проиграл "Челси" и не сумел оформить чемпионский титул. "Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и продолжает борьбу за еврокубки.

В чемпионате России "Локомотив" не смог выиграть у "Динамо", "Зенит" разошелся миром с "Уфой", а ЦСКА победил "Краснодар".

В центральном матче чемпионата Испании "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью.

В итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Специю", "Интер" разгромил "Сампдорию", а "Фиорентина" Кокорина победила "Лацио".

ПСЖ объявил о продлении контракта с форвардом Неймаром.

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс получил перелом челюсти.

"Спартак" договорился с португальским тренером Руем Виторией.

Мадридский "Реал" потерял до завершения сезона своего капитана Серхио Рамоса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы

"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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