Главные новости дня: 8 мая

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 мая.

"Бавария" стала чемпионом Германии и разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" проиграл "Челси" и не сумел оформить чемпионский титул. "Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и продолжает борьбу за еврокубки.

В чемпионате России "Локомотив" не смог выиграть у "Динамо", "Зенит" разошелся миром с "Уфой", а ЦСКА победил "Краснодар".

В центральном матче чемпионата Испании "Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью.

В итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Специю", "Интер" разгромил "Сампдорию", а "Фиорентина" Кокорина победила "Лацио".

ПСЖ объявил о продлении контракта с форвардом Неймаром.

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс получил перелом челюсти.

"Спартак" договорился с португальским тренером Руем Виторией.

Мадридский "Реал" потерял до завершения сезона своего капитана Серхио Рамоса.

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