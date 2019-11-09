Главные новости дня: 8 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 ноября.

"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании.

Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала".

Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре

Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов. "Наполи" и "Милан" также интересуются Миранчуком.

Форвард "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Глеб рассказал, как Погребняк избил велосипедиста в Германии.

УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

РФС недоволен новой формой сборной России.

"Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера.

Опубликована символическая сборная 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Тарасов ответил Тине Канделаки

Глава МЛС анонсировал возвращение Ибрагимовича в "Милан"

Пять команд досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.

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