Главные новости дня: 8 ноября

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Главные новости дня: 8 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 ноября.

"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании.

Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала".

Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре

Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов. "Наполи" и "Милан" также интересуются Миранчуком.

Форвард "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Глеб рассказал, как Погребняк избил велосипедиста в Германии.

УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

РФС недоволен новой формой сборной России.

"Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера.

Опубликована символическая сборная 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Тарасов ответил Тине Канделаки

Глава МЛС анонсировал возвращение Ибрагимовича в "Милан"

Пять команд досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании

"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 11 13
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 11 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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