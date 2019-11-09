Главные новости дня: 8 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 ноября.
"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании.
Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала".
Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов. "Наполи" и "Милан" также интересуются Миранчуком.
Форвард "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Глеб рассказал, как Погребняк избил велосипедиста в Германии.
УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
РФС недоволен новой формой сборной России.
"Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера.
Опубликована символическая сборная 4-го тура группового этапа Лиги Европы
Тарасов ответил Тине Канделаки
Глава МЛС анонсировал возвращение Ибрагимовича в "Милан"
Пять команд досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.
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главное
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Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала"
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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
-
Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между Месси и Гризманном
-
"Наполи" и "Милан" интересуются Алексеем Миранчуком
-
Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов
Лента новостей
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Главные новости дня: 8 ноября
-
"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании
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"Норвич" в домашнем матче проиграл "Уотфорду"
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"Сассуоло" на своем поле обыграл "Болонью" в матче Серии А
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"Ницца" и "Бордо" обменялись голами в Лиге 1
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"Кельн" дома не смог обыграть "Хоффенхайм"
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ЦСКА прилетел в Сочи из Венгрии
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Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала"
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"Витесс" в домашнем матче проиграл "Гронингену"
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Вальверде сказал, что не беспокоится из-за возможного ухода из клуба
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Суарес вошел в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой"
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1
Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
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Дивеев прокомментировал ничейный результат в матче с "Ференцварошем"
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7
Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между Месси и Гризманном
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Видаль является главной трансферной целью "Интера"
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Эррера рассказал в чем разница ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
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Шалимов: "Ахмат" выдал неважную игру с "Уралом", ребята это понимают"
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Городов признан лучшим игроком матча "Ахмат" - "Урал"
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Венгер: "Звонили из "Баварии" и попросили дать ответ в течение недели"
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"Наполи" и "Милан" интересуются Алексеем Миранчуком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Тоттенхэм
|11
|13
|12
|Вулверхэмптон
|11
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|11
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7