Главные новости дня: 8 ноября

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Главные новости дня: 8 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 ноября.

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" разгромила мадридский "Реал".

В Серии А "Ювентус" не смог победить "Лацио", а "Милан" едва ушел от поражения в матче с "Вероной", россиянин Алексей Миранчук спас "Аталанту" от поражения в матче с "Интером", "Рома" победила "Дженоа" благодаря хет-трику Генриха Мхитаряна.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не выявили победителя, "Арсенал" крупно проиграл "Астон Вилле".

В чемпионате России ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" разгромило "Локомотив", а "Зенит" выиграл у "Краснодара".

В чемпионате Украины "Шахтер" разгромил киевское "Динамо".

В России продолжилась история с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру. Сначала форвард закрыл свой Instagram, а после матча с "Краснодаром" сделал заявление. О ситуации с Дзюбой высказались блогер Василий Уткинкомментатор Дмитрий Губерниев, певец Сергей Шнуров, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделакитеннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников,  артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярскийпевица Светлана Лобода, ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул, актер Алексей Панин.

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"Валенсия" Черышева разгромила "Реал". В матче было 3 пенальти и автогол

"Валенсия" Черышева разгромила "Реал". В матче было 3 пенальти и автогол

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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