Главные новости дня: 8 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 ноября.
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" разгромила мадридский "Реал".
В Серии А "Ювентус" не смог победить "Лацио", а "Милан" едва ушел от поражения в матче с "Вероной", россиянин Алексей Миранчук спас "Аталанту" от поражения в матче с "Интером", "Рома" победила "Дженоа" благодаря хет-трику Генриха Мхитаряна.
В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не выявили победителя, "Арсенал" крупно проиграл "Астон Вилле".
В чемпионате России ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" разгромило "Локомотив", а "Зенит" выиграл у "Краснодара".
В чемпионате Украины "Шахтер" разгромил киевское "Динамо".
В России продолжилась история с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру. Сначала форвард закрыл свой Instagram, а после матча с "Краснодаром" сделал заявление. О ситуации с Дзюбой высказались блогер Василий Уткин, комментатор Дмитрий Губерниев, певец Сергей Шнуров, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников, артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский, певица Светлана Лобода, ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул, актер Алексей Панин.
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"Динамо" Киев - "Шахтер" - 0:3 (видеообзор матча)
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Главные новости дня: 8 ноября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18