Главные новости дня: 8 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 ноября.

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" разгромила мадридский "Реал".

В Серии А "Ювентус" не смог победить "Лацио", а "Милан" едва ушел от поражения в матче с "Вероной", россиянин Алексей Миранчук спас "Аталанту" от поражения в матче с "Интером", "Рома" победила "Дженоа" благодаря хет-трику Генриха Мхитаряна.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не выявили победителя, "Арсенал" крупно проиграл "Астон Вилле".

В чемпионате России ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" разгромило "Локомотив", а "Зенит" выиграл у "Краснодара".

В чемпионате Украины "Шахтер" разгромил киевское "Динамо".

В России продолжилась история с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру. Сначала форвард закрыл свой Instagram, а после матча с "Краснодаром" сделал заявление. О ситуации с Дзюбой высказались блогер Василий Уткин, комментатор Дмитрий Губерниев, певец Сергей Шнуров, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников, артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский, певица Светлана Лобода, ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул, актер Алексей Панин.

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