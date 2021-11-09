Главные новости дня: 8 ноября
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 ноября.
Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ.
Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала".
У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь.
Агаларов высказался о своем невызове в сборную России.
Хави отказался от топ-предложения ради работы в "Барселоне".
Шевченко хочет видеть в "Дженоа" двух игроков сборной Украины.
"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера.
"Барселона" ярко представила Хави (видео).
Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны".
Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 ноября
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"Атлетико" может подписать лучшего игрока октября в Ла Лиге
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Ибрагимович высказался о завершении карьеры
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"Атлетико" может подписать нападающего "Арсенала"
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У Миранчука есть три варианта в Серии А
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Нуну высказался о своем увольнении из "Тоттенхэма"
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"Сельта" теряет своего капитана
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Жота рассказал о стандартах Роналду и Салаха
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Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ
-
Травма Жиго оказалась не серьезной
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Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"
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Погба травмировался в расположении сборной Франции
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Арсен Венгер рассказал о том, кого мог возглавить во время тренерской карьеры помимо "Арсенала"
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У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь
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Хави высказался о потенциале Дембеле
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"Ювентус" может разорвать контракт с Рэмзи
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Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузы
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Иньеста высказался о назначении Хави в "Барселону"
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Майораль может сменить клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18