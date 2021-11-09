Главные новости дня: 8 ноября

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 ноября.

Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ.

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала".

У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь.

Агаларов высказался о своем невызове в сборную России.

Хави отказался от топ-предложения ради работы в "Барселоне".

Шевченко хочет видеть в "Дженоа" двух игроков сборной Украины.

"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера.

"Барселона" ярко представила Хави (видео).

Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны".

Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru