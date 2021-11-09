Главные новости дня: 8 ноября

Теги реал мадридбарселонахавиандрей шевченко

Главные новости дня: 8 ноябряФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 8 ноября.

Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ.

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала".

У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь.

Агаларов высказался о своем невызове в сборную России.

Хави отказался от топ-предложения ради работы в "Барселоне".

Шевченко хочет видеть в "Дженоа" двух игроков сборной Украины.

"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера.

"Барселона" ярко представила Хави (видео).

Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны".

Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера.

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Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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