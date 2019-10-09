Главные новости дня: 8 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 октября.

Московское "Динамо" официально объявило о назначении Кирилла Новикова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

А вот в другом столичном клубе с наставником так и не определились. Потенциальный рулевой "Спартака" Доменико Тедеско улетел из России, хотя, говорят, что уже в пятницу он вернётся и заключит контракт с "красно-белыми".

Между тем, "Локомотив" назвал предварительный диагноз травмированного Фёдора Смолова. У него повреждение мышц задней поверхности бедра.

Также во вторник в российской прессе появилась сенсационная новость, что "Краснодар" не отпустил в дортмундскую "Боруссию" более чем за 20 миллионов евро Магомеда-Шапи Сулейманова. Впрочем, в тренерском штабе "быков" заверили, что официального предложения не было.

Громкая тренерская отставка произошла в Серии А. Работу потерял наставник "Милана" Марко Джампаоло. Всего 111 дней на посту - новый антирекорд "россонери".

8 октября завершилась великая карьера чемпиона мира Бастиана Швайнштайгера. Немец решил завязать с футболом в 35 лет.

Ну и нельзя обойти вниманием слухи о возможном скором уходе из своих клубов нескольких звёздных игроков. Во вторник в этом контексте упоминались Гарет Бэйл, Томас Мюллер и пять футболистов "Тоттенхэма".

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