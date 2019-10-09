Главные новости дня: 8 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 октября.
Московское "Динамо" официально объявило о назначении Кирилла Новикова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.
А вот в другом столичном клубе с наставником так и не определились. Потенциальный рулевой "Спартака" Доменико Тедеско улетел из России, хотя, говорят, что уже в пятницу он вернётся и заключит контракт с "красно-белыми".
Между тем, "Локомотив" назвал предварительный диагноз травмированного Фёдора Смолова. У него повреждение мышц задней поверхности бедра.
Также во вторник в российской прессе появилась сенсационная новость, что "Краснодар" не отпустил в дортмундскую "Боруссию" более чем за 20 миллионов евро Магомеда-Шапи Сулейманова. Впрочем, в тренерском штабе "быков" заверили, что официального предложения не было.
Громкая тренерская отставка произошла в Серии А. Работу потерял наставник "Милана" Марко Джампаоло. Всего 111 дней на посту - новый антирекорд "россонери".
8 октября завершилась великая карьера чемпиона мира Бастиана Швайнштайгера. Немец решил завязать с футболом в 35 лет.
Ну и нельзя обойти вниманием слухи о возможном скором уходе из своих клубов нескольких звёздных игроков. Во вторник в этом контексте упоминались Гарет Бэйл, Томас Мюллер и пять футболистов "Тоттенхэма".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3