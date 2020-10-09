Главные новости дня: 8 октября

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Главные новости дня: 8 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 сентября.

Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации.

Россия проиграла Швеции в товарищеском матче.

Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса.

Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус.

Николо Скира: в "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.

Дзюба, Мостовой и Джанаев - в старте сборной России на матч со Швецией.

РФС решил сократить квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч.

"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря.

"Краснодар" огласил заявку на Лигу Чемпионов.

"Спартак" нацелился на сенегальского защитника.

"Динамо" выбирает между двумя тренерами.

Стали известны новые подробности контракта Глушакова с "Химками".

Ди Марцио: "В 2004 году Месси хотел уйти в "Челси" и играть за Моуринью".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации

Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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