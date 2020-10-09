Главные новости дня: 8 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 8 сентября.

Грузия, Сербия, Венгрия и еще 5 сборных могут выйти на Евро-2020. Результаты квалификации.

Россия проиграла Швеции в товарищеском матче.

Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса.

Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус.

Николо Скира: в "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.

Дзюба, Мостовой и Джанаев - в старте сборной России на матч со Швецией.

РФС решил сократить квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч.

"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря.

"Краснодар" огласил заявку на Лигу Чемпионов.

"Спартак" нацелился на сенегальского защитника.

"Динамо" выбирает между двумя тренерами.

Стали известны новые подробности контракта Глушакова с "Химками".

Ди Марцио: "В 2004 году Месси хотел уйти в "Челси" и играть за Моуринью".

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