Главные новости дня: 8 октября

Теги золотой мячроссиябразилияаргентинадекуспартак москваньюкасл юнайтед

Главные новости дня: 8 октябряФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 октября.

Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022.

Бразилия обыграла Венесуэлу, Аргентина сыграла вничью с Парагваем.

Опубликован список номинантов на "Золотой мяч".

Названы претенденты на приз Льва Яшина.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока в возрасте до 21 года.

Василия Казарцева отстранили от судейства до конца года.

Деку получил должность в "Барселоне".

"Мисс "Спартак" 2019" вошла в тренерский штаб клуба.

РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России.

Новые владельцы "Ньюкасла" определились с приоритетной кандидатурой главного тренера.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октября

Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октября

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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