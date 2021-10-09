Главные новости дня: 8 октября

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 октября.

Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022.

Бразилия обыграла Венесуэлу, Аргентина сыграла вничью с Парагваем.

Опубликован список номинантов на "Золотой мяч".

Названы претенденты на приз Льва Яшина.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока в возрасте до 21 года.

Василия Казарцева отстранили от судейства до конца года.

Деку получил должность в "Барселоне".

"Мисс "Спартак" 2019" вошла в тренерский штаб клуба.

РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России.

Новые владельцы "Ньюкасла" определились с приоритетной кандидатурой главного тренера.

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