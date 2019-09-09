Главные новости дня: 8 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 сентября.

Продолжаются матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Испании не оставила никаких шансов команде Фарерских островов, а сборная Италии с трудом победила Финляндию.

Сборная Армении неожиданно обыграла команду Боснии.

"Ростов" воспользовался паузой в чемпионате России и в товарищеском матче разгромил сборную Сирии.

Игрок "Челси" Дэнни Дринкуотер в пьяном виде приставал к чужой девушке и за это был сильно избит.

"Барселона" намерена удержать аргентинского нападающего Лионеля Месси и предложила ему пожизненный контракт.

Артем Дзюба и Андрей Лунев в расположении сборной России развлеклись пенальти-дуэлью на щелбаны.

Вратарь "Спартака" Александр Селихов получил очередную травму. Такая же проблема у "Реала" с нападающим Лукой Йовичем.

"Локомотив" мог подписать топ-форварда перед закрытием трансферного окна. Возможно, это был Мауро Икарди.

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