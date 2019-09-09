Главные новости дня: 8 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 сентября.
Продолжаются матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Испании не оставила никаких шансов команде Фарерских островов, а сборная Италии с трудом победила Финляндию.
Сборная Армении неожиданно обыграла команду Боснии.
"Ростов" воспользовался паузой в чемпионате России и в товарищеском матче разгромил сборную Сирии.
Игрок "Челси" Дэнни Дринкуотер в пьяном виде приставал к чужой девушке и за это был сильно избит.
"Барселона" намерена удержать аргентинского нападающего Лионеля Месси и предложила ему пожизненный контракт.
Артем Дзюба и Андрей Лунев в расположении сборной России развлеклись пенальти-дуэлью на щелбаны.
Вратарь "Спартака" Александр Селихов получил очередную травму. Такая же проблема у "Реала" с нападающим Лукой Йовичем.
"Локомотив" мог подписать топ-форварда перед закрытием трансферного окна. Возможно, это был Мауро Икарди.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" мог усилиться одним из лучших форвардов в мире
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Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020
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Испания разгромила Фарерские острова в отборе на Евро-2020
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"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup
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Умтити покинул расположение сборной Франции
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Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" мог усилиться одним из лучших форвардов в мире
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Аршавин и Радимов потроллили друг друга из-за алиментов
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Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020
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Испания разгромила Фарерские острова в отборе на Евро-2020
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"Ростову" предложили провести товарищеский матч в Сирии
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Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию"
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Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"
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Рамос сравнялся с рекордсменом по числу матчей за сборную Испании
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Голодающий фанат "Енисея" рассказал о своем состоянии
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"Реал" теряет Йовича из-за травмы
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"Интер" предложит улучшенный контракт форварду Мартинесу
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Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении
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Румыния с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2020
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Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия отобрала очки у Дании
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Клопп высказался о переходе Коутиньо в "Баварию"
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"Ростов" разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
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"Торпедо" Игнашевича обыграло "Химки" и закрепилось на первом месте в ФНЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0