Главные новости дня: 8 сентября

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Главные новости дня: 8 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 8 сентября.

Продолжаются матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 

Сборная Испании не оставила никаких шансов команде Фарерских островов, а сборная Италии с трудом победила Финляндию.

Сборная Армении неожиданно обыграла команду Боснии.

"Ростов" воспользовался паузой в чемпионате России и в товарищеском матче разгромил сборную Сирии.

Игрок "Челси" Дэнни Дринкуотер в пьяном виде приставал к чужой девушке и за это был сильно избит.

"Барселона" намерена удержать аргентинского нападающего Лионеля Месси и предложила ему пожизненный контракт.

Артем Дзюба и Андрей Лунев в расположении сборной России развлеклись пенальти-дуэлью на щелбаны.

Вратарь "Спартака" Александр Селихов получил очередную травму. Такая же проблема у "Реала" с нападающим Лукой Йовичем.

"Локомотив" мог подписать топ-форварда перед закрытием трансферного окна. Возможно, это был Мауро Икарди.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
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