Главные новости дня: 8 сентября

Теги португалияфранциякриштиану роналдуалександр кокоринспартак москва

Главные новости дня: 8 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 сентября

Лига наций-2020/21: Бельгия, Азербайджан, Черногория и Лихтенштейн обыграли своих соперников в турнире.

Дубль Роналду принес сборной Португалии победу над Швецией.

Сборная Франции уверенно обыграла Хорватию в Лиге наций.

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии.

Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП.

Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии PFA.

Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии.

Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме".

Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021.

Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак".

Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП.

Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings.ru: "Спартак" не планирует расставаться с Кокориным

Metaratings.ru: "Спартак" не планирует расставаться с Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов