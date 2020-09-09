Главные новости дня: 8 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 8 сентября

Лига наций-2020/21: Бельгия, Азербайджан, Черногория и Лихтенштейн обыграли своих соперников в турнире.

Дубль Роналду принес сборной Португалии победу над Швецией.

Сборная Франции уверенно обыграла Хорватию в Лиге наций.

Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии.

Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП.

Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии PFA.

Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии.

Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме".

Молодежная сборная России проиграла Польше в отборочном матче к Евро-2021.

Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак".

Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП.

Адольфо Гайч принес ЦСКА победу в матче с тульским "Арсеналом".

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