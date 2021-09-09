Главные новости дня: 8 сентября

Теги италияанглияиспаниямагомед-шапи сулеймановтина канделакикриштиану роналду

Главные новости дня: 8 сентябряФото: твиттер сборной Бельгии

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 сентября.

Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию.

Италия разгромила Литву, Испания победила Косово.

Магомед-Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб.

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ".

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит".

Криштиану Роналду назвали лучшим игроком в истории.

Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США.

Клаудиньо - в "Зените", Крыховяк - в "Краснодаре", закупка "Локомотива": все трансферы РПЛ.

Бывшая жена Павла Мамаева пожаловалась на угрозы. В разговоре упоминался страпон.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября

Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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