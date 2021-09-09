Главные новости дня: 8 сентября
Фото: твиттер сборной Бельгии
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 сентября.
Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию.
Италия разгромила Литву, Испания победила Косово.
Магомед-Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб.
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ".
ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит".
Криштиану Роналду назвали лучшим игроком в истории.
Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США.
Клаудиньо - в "Зените", Крыховяк - в "Краснодаре", закупка "Локомотива": все трансферы РПЛ.
Бывшая жена Павла Мамаева пожаловалась на угрозы. В разговоре упоминался страпон.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
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Италия разгромила Литву, Испания победила Косово
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Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
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Холанд опережает Руни, Торреса и Это’О по количеству хет-триков
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"Милан" и "Рома" поборются за Азмуна следующим летом
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Главные новости дня: 8 сентября
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Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
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Италия разгромила Литву, Испания победила Косово
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18