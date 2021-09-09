Главные новости дня: 8 сентября

Фото: твиттер сборной Бельгии

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 сентября.

Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию.

Италия разгромила Литву, Испания победила Косово.

Магомед-Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб.

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ".

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит".

Криштиану Роналду назвали лучшим игроком в истории.

Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США.

Клаудиньо - в "Зените", Крыховяк - в "Краснодаре", закупка "Локомотива": все трансферы РПЛ.

Бывшая жена Павла Мамаева пожаловалась на угрозы. В разговоре упоминался страпон.

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