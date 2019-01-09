Главные новости дня: 8 января

Теги тоттенхэмчелсилионспартак москваваленсия

Главные новости дня: 8 января

Сегодня, 8 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В Кубке Азии прошли два поединка, в которых победителями вышли Ирак и Саудовская Аравия.

В первой полуфинальной игре Кубка английской лиги "Челси" на выезде уступил "Тоттенхэму".

В испанском кубке в матче 1/8 финала хихонский "Спортинг" оказался сильнее "Валенсии".

В Кубке французской лиги "Лион" неожиданно покинул турнир уступив "Страсбуру".

Наставник "Спартака" Олег Кононов объявил об уходе из клуба Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Ерёменко.

"Спартак" также назвал состав на сбор в ОАЭ и опубликовал данные о травмированных футболистах.

Сегодня также было объявлено, что "Зенит" вернул Эмилиано Ригони из аренды, однако позже клуб опроверг эту информацию.

"Барселона" ведет переговоры о возвращении Неймара. Кроме того, каталонцы объявили о трансфере молодого защитника.

"Реал" презентовал своего новичка Браима Диаса, который, как оказалось, несколько лет назад любил "Барселону".

Сеск Фабрегас прошел медобследование в "Монако", однако "Челси" пока заморозил трансфер.

И напоследок, сегодня было объявлено о возвращении Пепе в "Порту".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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