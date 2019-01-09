Главные новости дня: 8 января

Сегодня, 8 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В Кубке Азии прошли два поединка, в которых победителями вышли Ирак и Саудовская Аравия.

В первой полуфинальной игре Кубка английской лиги "Челси" на выезде уступил "Тоттенхэму".

В испанском кубке в матче 1/8 финала хихонский "Спортинг" оказался сильнее "Валенсии".

В Кубке французской лиги "Лион" неожиданно покинул турнир уступив "Страсбуру".

Наставник "Спартака" Олег Кононов объявил об уходе из клуба Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Ерёменко.

"Спартак" также назвал состав на сбор в ОАЭ и опубликовал данные о травмированных футболистах.

Сегодня также было объявлено, что "Зенит" вернул Эмилиано Ригони из аренды, однако позже клуб опроверг эту информацию.

"Барселона" ведет переговоры о возвращении Неймара. Кроме того, каталонцы объявили о трансфере молодого защитника.

"Реал" презентовал своего новичка Браима Диаса, который, как оказалось, несколько лет назад любил "Барселону".

Сеск Фабрегас прошел медобследование в "Монако", однако "Челси" пока заморозил трансфер.

И напоследок, сегодня было объявлено о возвращении Пепе в "Порту".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru