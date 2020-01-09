Главные новости дня: 8 января

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Главные новости дня: 8 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 января.

ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена".

"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании.

"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги.

Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии".

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов.

Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб.

Абрамович лично хочет видеть Чалова в "Челси".

В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока.

"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала".

Кубок Париматч Премьер не будет перенесен из-за сложной ситуации на ближнем Востоке.

Черышев получил предложение от китайского клуба.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"

ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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