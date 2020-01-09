Главные новости дня: 8 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 8 января.

ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена".

"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании.

"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги.

Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии".

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов.

Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб.

Абрамович лично хочет видеть Чалова в "Челси".

В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока.

"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала".

Кубок Париматч Премьер не будет перенесен из-за сложной ситуации на ближнем Востоке.

Черышев получил предложение от китайского клуба.

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