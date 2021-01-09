Главные новости дня: 8 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 января.
"Парма" сменила главного тренера.
Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии.
"Реал" выбрал будущего преемника Зидана.
"Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии.
Нагельсманн не собирается уходить в дортмундскую "Боруссию".
Почеттино определился с главной трансферной целью ПСЖ на лето.
Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей.
"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании. Один из соперников показал эмоциональное видео.
Английская футболистка решила зарабатывать продажей интимных фото.
В шорт-лист "Реала" входят три звёздных форварда.
"Тамбов" может сняться с РПЛ менее чем через месяц.
Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет.
"Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды.
Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом.
Гасперини о Миранчуке: "Нужно искать подходящую позицию".
"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды. Матч "Атлетико" и "Атлетика" тоже под угрозой.
5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке Англии. "Ливерпуль" победил.
Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге.
"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0. Прервалась впечатляющая серия.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 8 января
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Клопп высказался о матче с "Астон Виллой"
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У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений
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Семин о Миранчуке в атаке "Аталанты": "Раньше нужно было думать"
-
"Вильярреал" в гостях разгромил "Сельту"
-
"Атлетик" вернулся в Бельбао. Матч с "Атлетико" под угрозой срыва
-
"Ливерпуль" без проблем обыграл "Астон Виллу"
-
"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0
-
Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге
-
Футболисты скромного клуба "Алькояно" отреагировали на жеребьевку Кубка Испании (видео)
-
5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке Англии
-
"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды
-
1
Куман о Месси: "Он победитель"
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Директор "Астон Виллы": "Некоторые наши игроки так молоды, что на стадион их привезли родители"
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Ковач: "Нам нужно беречь Головина"
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Гасперини о Миранчуке : "Нужно искать подходящую позицию"
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Ривалдо дал свою оценку игре Месси
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Кандидат в президенты "Барсы»" Фонт: "Мы поезд, который летит к стене со скоростью 200 км/ч"
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Кассано: "Перес — Папа Римский для "Реала""
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Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18