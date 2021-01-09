Главные новости дня: 8 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 января.

"Парма" сменила главного тренера.

Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии.

"Реал" выбрал будущего преемника Зидана.

"Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии.

Нагельсманн не собирается уходить в дортмундскую "Боруссию".

Почеттино определился с главной трансферной целью ПСЖ на лето.

Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании. Один из соперников показал эмоциональное видео.

Английская футболистка решила зарабатывать продажей интимных фото.

В шорт-лист "Реала" входят три звёздных форварда.

"Тамбов" может сняться с РПЛ менее чем через месяц.

Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет.

"Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды.

Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом.

Гасперини о Миранчуке: "Нужно искать подходящую позицию".

"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды. Матч "Атлетико" и "Атлетика" тоже под угрозой.

5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке Англии. "Ливерпуль" победил.

Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге.

"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0. Прервалась впечатляющая серия.