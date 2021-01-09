Главные новости дня: 8 января

Теги маурисио почеттинокилиан мбаппероберт левандовскиливерпуль

Главные новости дня: 8 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 8 января.

"Парма" сменила главного тренера.

Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии.

"Реал" выбрал будущего преемника Зидана.

"Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии.

Нагельсманн не собирается уходить в дортмундскую "Боруссию".

Почеттино определился с главной трансферной целью ПСЖ на лето.

Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании. Один из соперников показал эмоциональное видео.

Английская футболистка решила зарабатывать продажей интимных фото.

В шорт-лист "Реала" входят три звёздных форварда.

"Тамбов" может сняться с РПЛ менее чем через месяц.

Мбаппе установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов среди игроков до 22 лет.

"Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды.

Основной защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом.

Гасперини о Миранчуке: "Нужно искать подходящую позицию".

"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды. Матч "Атлетико" и "Атлетика" тоже под угрозой.

5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке Англии. "Ливерпуль" победил.

Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге.

"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0. Прервалась впечатляющая серия.

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"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0

"Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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