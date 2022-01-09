Главные новости дня: 8 января
Фото: твиттер "Реала"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 января.
"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги.
"Барселона" упустила победу над "Гранадой".
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт".
"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии.
Лоренцо Инсинье летом перейдет в "Торонто".
"Фиорентина" объявила об аренде Кшиштофа Пентека.
Александр Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии.
Руслан Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте".
Жоан Лапорта уверен, что Эрлинг Холанд перейдет в "Барселону".
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб.
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Поля Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 8 января
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1
"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
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1
"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги
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1
Хави прокомментировал ничью с "Гранадой"
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На Кубке Африки сборные должны будут играть, если есть 11 игроков без коронавируса
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"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка Англии
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Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии"
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ПСЖ готовит предложение для Погба
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В "Севилье" отреагировали на интерес ЦСКА к Гуделю
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Сын главного тренера принес "Порту" победу над "Эшторилом"
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"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии
-
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"
-
"Барселона" упустила победу над "Гранадой"
-
Агент Черышева отрицает переговоры с ЦСКА
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Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
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Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе "Наполи"
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1
Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии
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"Ростов" согласовал трансфер форварда "Сигмы"
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"Ньюкасл" вылетел из Кубка Англии, "Лестер" прошел в следующий раунд
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"Интер" предложил Санчеса клубу АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18