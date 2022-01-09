Главные новости дня: 8 января

Фото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 января.

"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги.

"Барселона" упустила победу над "Гранадой".

Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт".

"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии.

Лоренцо Инсинье летом перейдет в "Торонто".

"Фиорентина" объявила об аренде Кшиштофа Пентека.

Александр Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии.

Руслан Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте".

Жоан Лапорта уверен, что Эрлинг Холанд перейдет в "Барселону".

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб.

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Поля Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

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