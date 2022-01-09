Главные новости дня: 8 января

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Главные новости дня: 8 январяФото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 8 января.

"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги.

"Барселона" упустила победу над "Гранадой".

Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт".

"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии.

Лоренцо Инсинье летом перейдет в "Торонто".

"Фиорентина" объявила об аренде Кшиштофа Пентека.

Александр Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии.

Руслан Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте".

Жоан Лапорта уверен, что Эрлинг Холанд перейдет в "Барселону".

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб.

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Поля Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

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"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги

"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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