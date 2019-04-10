Главные новости дня: 9 апреля

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Главные новости дня: 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий, среди которых "Ливерпуль" обыграл "Порту", а Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клопп одержал свою 400-ю победу, будучи главным тренером.

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index.

Пеле покинул парижскую больницу и вернулся в Бразилию.

Зидан может отказаться от подписания Мбаппе.

Конте озвучил "Интеру" свои требования по зарплате. Он хочет стать самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Тарасов и Миранчуки анонсировали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева.

Кокорин и Мамаев частично признали свою вину.

В Суперкубке Испании могут принять участие четыре клуба.

Тренер сборной Аргентины показал травмы полученные в результате удара автомобиля.

Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона.

Слушание по делу Кокорина и Мамаева продолжится 10 апреля.

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
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