Главные новости дня: 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий, среди которых "Ливерпуль" обыграл "Порту", а Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клопп одержал свою 400-ю победу, будучи главным тренером.

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index.

Пеле покинул парижскую больницу и вернулся в Бразилию.

Зидан может отказаться от подписания Мбаппе.

Конте озвучил "Интеру" свои требования по зарплате. Он хочет стать самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Тарасов и Миранчуки анонсировали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева.

Кокорин и Мамаев частично признали свою вину.

В Суперкубке Испании могут принять участие четыре клуба.

Тренер сборной Аргентины показал травмы полученные в результате удара автомобиля.

Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона.

Слушание по делу Кокорина и Мамаева продолжится 10 апреля.

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате.

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