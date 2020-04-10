Главные новости дня: 9 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 апреля.

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона.

Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо.

Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами.

Быстров рассказал о несостоявшихся переходах Аршавина и Денисова в "Спартак".

"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за форварда сборной Камеруна.

"Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

УЕФА обсудит возможность сокращения числа городов, принимающих матчи Евро-2020.

Кокорин вернулся в Санкт-Петербург.

"Стандард" могут лишить профессионального статуса.

Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах.

"Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой.

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