Главные новости дня: 9 апреля

Теги ювентусалександр кокоринартём дзюбаандрей аршавин

Главные новости дня: 9 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 апреля.

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона.

Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо.

Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами.

Быстров рассказал о несостоявшихся переходах Аршавина и Денисова в "Спартак".

"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за форварда сборной Камеруна.

"Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

УЕФА обсудит возможность сокращения числа городов, принимающих матчи Евро-2020.

Кокорин вернулся в Санкт-Петербург.

"Стандард" могут лишить профессионального статуса.

Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах.

"Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой.

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Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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