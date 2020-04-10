Главные новости дня: 9 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 апреля.
В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона.
Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо.
Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами.
Быстров рассказал о несостоявшихся переходах Аршавина и Денисова в "Спартак".
"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за форварда сборной Камеруна.
"Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо.
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.
УЕФА обсудит возможность сокращения числа городов, принимающих матчи Евро-2020.
Кокорин вернулся в Санкт-Петербург.
"Стандард" могут лишить профессионального статуса.
Сезон Примеры могут доиграть на Канарских островах.
"Ювентус" согласовал новый контракт с Дибалой.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо
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Главные новости дня: 9 апреля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18