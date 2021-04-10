Главные новости дня: 9 апреля

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Главные новости дня: 9 апреляФото: Твиттер @RMadridistaReal
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 апреля.

"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем.

Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы".

Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси.

"Барселона" готовит новые контракты для трех молодых игроков.

Аленичев назвал команды, которые он никогда не возглавит.

"Лидс" включился в борьбу за Агуэро.

Азар и еще три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Барселоной".

Порноактриса предоставляла услуги эскорта трем футболистам "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в 1/2 финала Кубка России.

Кокорин пропустит еще два матча из-за травмы.

Перес выдвинул свою кандидатуру на выборы президента "Реала".

Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе.

Ральф Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак".

Города, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы.

Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России.

Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины".

Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО.

Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции

Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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