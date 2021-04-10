Главные новости дня: 9 апреля
Фото: Твиттер @RMadridistaReal
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 апреля.
"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем.
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы".
Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси.
"Барселона" готовит новые контракты для трех молодых игроков.
Аленичев назвал команды, которые он никогда не возглавит.
"Лидс" включился в борьбу за Агуэро.
Азар и еще три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Барселоной".
Порноактриса предоставляла услуги эскорта трем футболистам "Манчестер Юнайтед".
"Локомотив" сыграет с ЦСКА в 1/2 финала Кубка России.
Кокорин пропустит еще два матча из-за травмы.
Перес выдвинул свою кандидатуру на выборы президента "Реала".
Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе.
Ральф Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак".
Города, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы.
Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России.
Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины".
Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО.
Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 апреля
-
Грилиш снова травмировался и пропустит несколько недель
-
"Бавария" хочет продлить контракт с Горетцкой
-
Пол Скоулз: "В игре с "Гранадой" Фернандеш обманул судью"
-
Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции
-
Зидан не хочет, чтобы Рамос ушел из "Реала"
-
Икарди может перебраться в "Ювентус"
-
"Лилль" на выезде победил "Метц" и оторвался от ПСЖ
-
"Вулверхэмптон" на последних секундах вырвал победу у "Фулхэма"
-
Мхитарян вернулся в строй после травмы
-
"Крылья Советов" отреагировали на информацию об интересе к форварду Сергееву
-
Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО
-
Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"
-
"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингом
-
Почеттино заявил, что клуб ведет переговоры с Мбаппе
-
"Спартак" и ЦСКА заинтересованы в бразильском хавбеке
-
Зинедин Зидан поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России
-
Френки де Йонг: "Месси – лучший футболист в истории"
-
Куман перед "эль-класико": "Реал" слишком много критикуют"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18