Главные новости дня: 9 апреля

Фото: Твиттер @RMadridistaReal

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 апреля.

"Милан" может заменить Доннарумму украинским вратарем.

Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы".

Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси.

"Барселона" готовит новые контракты для трех молодых игроков.

Аленичев назвал команды, которые он никогда не возглавит.

"Лидс" включился в борьбу за Агуэро.

Азар и еще три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Барселоной".

Порноактриса предоставляла услуги эскорта трем футболистам "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в 1/2 финала Кубка России.

Кокорин пропустит еще два матча из-за травмы.

Перес выдвинул свою кандидатуру на выборы президента "Реала".

Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе.

Ральф Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак".

Города, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы.

Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России.

Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины".

Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО.

Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции.