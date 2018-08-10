Главные новости дня: 9 августа

Главной новостью четверга стало разгромное поражение питерского "Зенита" от минского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Отчет о матче "Динамо" - "Зенит"

Видеообзор матча "Динамо" - "Зенит"

"Уфа" же в своем матче одержала победу с минимальным перевесом над "Прогрессом".

Отчет о матче "Уфа" - "Прогресс"

Видеообзор матча "Уфа" - "Прогресс"

Главной новостью трансферного рынка является переход Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал".

Также значимыми трансферами стали:

Переход Карлоса Санчеса из "Фиорентины" в "Вест Хэм"

Подписание "Фулхэмом" Серхио Рико у "Севильи"

Двойная сделка "Барселоны" и "Эвертона" по Йерри Мине и Андре Гомешу

Переезд Бернарда в "Эвертон"

Продажа "Миланом" Николы Калинича в "Атлетико"

Заключение соглашения Бакари Санья с "Монреаль Импакт"

Покупка "Локомотиваом" у "Краснодара" Федора Смолова

Аренда Матео Ковачича в "Челси"

Ну и напоследок, Моуринью таки нашел нового центрального защитника для "Манчестер Юнайтед".

Вот и все на сегодня! Завтра будет еще много интересных новостей. | soccernews.ru