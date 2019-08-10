Главные новости дня: 9 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 августа.

Лучший клуб Европы "Ливерпуль" успешно начал новый сезон, разгромив "Норвич" в 1-м туре АПЛ. В этом матче мерсисайдцы потеряли Алиссона.

Дортмундская "Боруссия" прошла во 2-й круг Кубка Германии, выиграв у "Юрдингена".

Московское "Динамо" купило форварда дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Московский "Спартак" намерен летом 2020 года переманить главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что в 2003 году за ним гонялись 50 клубов.

"Реал" нацелился на игрока "Аякса", после срыва трансфера Поля Погба.

"Краснодар" может купить воспитанника "Барселоны".

"Барселона" U19 с крупным счетом добилась победы над "Зенитом-2".

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегес подшутил над своей женой, а также супругой форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

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