Главные новости дня: 9 августа

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Главные новости дня: 9 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 августа.

Лучший клуб Европы "Ливерпуль" успешно начал новый сезон, разгромив "Норвич" в 1-м туре АПЛ. В этом матче мерсисайдцы потеряли Алиссона.

Дортмундская "Боруссия" прошла во 2-й круг Кубка Германии, выиграв у "Юрдингена".

Московское "Динамо" купило форварда дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Московский "Спартак" намерен летом 2020 года переманить главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что в 2003 году за ним гонялись 50 клубов.

"Реал" нацелился на игрока "Аякса", после срыва трансфера Поля Погба.

"Краснодар" может купить воспитанника "Барселоны".

"Барселона" U19 с крупным счетом добилась победы над "Зенитом-2".

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегес подшутил над своей женой, а также супругой форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" разгромил "Норвич" на старте АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Норвич" на старте АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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