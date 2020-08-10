Главные новости дня: 9 августа

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Главные новости дня: 9 августаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 августа.

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России".

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства.

Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено.

В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи".

Лионель Месси может пропустить матч с "Баварией".

"Арсенал" может купить одного из лидеров "Зенита".

"Краснодар" стартовал в РПЛ с разгромной победы.

"Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника.

Виллиан попрощался с "Челси".

Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал".

Лионель Месси с огромным отрывом лидирует по числу обводок в Лиге Чемпионов.

Родченков обвинил экс-врача "Зенита" в допинговых связях.

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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