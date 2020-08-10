Главные новости дня: 9 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 августа.
Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России".
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства.
Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено.
В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи".
Лионель Месси может пропустить матч с "Баварией".
"Арсенал" может купить одного из лидеров "Зенита".
"Краснодар" стартовал в РПЛ с разгромной победы.
"Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника.
Виллиан попрощался с "Челси".
Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал".
Лионель Месси с огромным отрывом лидирует по числу обводок в Лиге Чемпионов.
Родченков обвинил экс-врача "Зенита" в допинговых связях.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства
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Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ
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Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"
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"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"
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Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено
Лента новостей
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Главные новости дня: 9 августа
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Арустамян: "Казарцев и Еськов пройдут тест на полиграфе"
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"Спартак": "Сезон новый, порядки старые"
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Канделаки оценила слова Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата России
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В РФС не стали комментировать заявление Федуна
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Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства
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Газизов высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"
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Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ
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Глушаков - о словах Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата: "Леонид Арнольдович просто расстроился"
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Тедеско рассказал, почему Кокорин и Урунов не участвовали в матче "Спартак" с "Сочи"
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Главный тренер "Сочи" высказался о двух пенальти в ворота "Спартака"
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Тедеско высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"
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Кокорин оценил судейство в матче "Спартак" - "Сочи"
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Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"
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Евсеев прокомментировал поражение "Уфы" в матче с тульским "Арсеналом"
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"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"
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Мурад Мусаев: "Кабелла близок к оптимальной форме"
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Кокорин с женой и сыном посетили матч "Спартак" - "Сочи"
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Хавбек "Ахмата" Иванов поделился впечатлениями от матча против "Арсенала"
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Депутат Лебедев - о видео с пьяным Магкеевым: "Футболисты - живые люди"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18