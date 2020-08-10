Главные новости дня: 9 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 августа.

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России".

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства.

Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено.

В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи".

Лионель Месси может пропустить матч с "Баварией".

"Арсенал" может купить одного из лидеров "Зенита".

"Краснодар" стартовал в РПЛ с разгромной победы.

"Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника.

Виллиан попрощался с "Челси".

Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал".

Лионель Месси с огромным отрывом лидирует по числу обводок в Лиге Чемпионов.

Родченков обвинил экс-врача "Зенита" в допинговых связях.

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