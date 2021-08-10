Главные новости дня: 9 августа

Фото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 августа.

Итоги 3-го тура российской Премьер-лиги.

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Лионеля Месси.

Монтассар Тальби перешёл в "Рубин".

"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче за Кубок Гампера.

Стал известен оклад Клаудиньо в "Зените".

Серхио Агуэро выбыл из строя до ноября.

Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Лионеля Месси.

"Тоттенхэм" может заменить Харри Кейна одноклубником Кокорина.

Хвича Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом".

"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Арсеном Захаряном.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru