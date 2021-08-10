Главные новости дня: 9 августа

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Главные новости дня: 9 августаФото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 августа.

Итоги 3-го тура российской Премьер-лиги.

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Лионеля Месси.

Монтассар Тальби перешёл в "Рубин".

"Барселона" разгромила "Ювентус" в матче за Кубок Гампера.

Стал известен оклад Клаудиньо в "Зените".

Серхио Агуэро выбыл из строя до ноября.

Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Лионеля Месси.

"Тоттенхэм" может заменить Харри Кейна одноклубником Кокорина.

Хвича Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом".

"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Арсеном Захаряном.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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