Главные новости дня: 9 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 декабря.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию на четыре года от участия в крупных соревнованиях. Под угрозой участие на чемпионате мира-2022. Домашние матчи Евро-2020 не отнимут.
"Барселона" сыграет в матче Лиги Чемпионов с "Интером" без Месси.
"Что он несет?" Дрессировщик Эдгар Запашный ответил журналисту Василию Уткину.
Хосеп Гвардиола сравнил силу "Манчестер Сити" с "Реалом", "Барселоной" и "Ливерпулем".
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел элитное жилье в США.
"Спартак" в летнее трансферное окно может расстаться с двумя игроками.
В чемпионате Англии наконец-то выиграл "Арсенал". "Канониры" одержали волевую победу над "Вест Хэмом".
Назначены арбитры на перенесенный матч чемпионата Испании "Барселона" - "Реал".
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Месси на два гола отстает от лидера по числу голов в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9