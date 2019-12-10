Главные новости дня: 9 декабря

Теги россияарсенал лондонбарселонавасилий уткин

Главные новости дня: 9 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 декабря.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию на четыре года от участия в крупных соревнованиях. Под угрозой участие на чемпионате мира-2022. Домашние матчи Евро-2020 не отнимут.

"Барселона" сыграет в матче Лиги Чемпионов с  "Интером" без Месси.

"Что он несет?" Дрессировщик Эдгар Запашный ответил журналисту Василию Уткину.

Хосеп Гвардиола сравнил силу "Манчестер Сити" с "Реалом", "Барселоной" и "Ливерпулем".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел элитное жилье в США.

"Спартак" в летнее трансферное окно может расстаться с двумя игроками.

В чемпионате Англии наконец-то выиграл "Арсенал". "Канониры" одержали волевую победу над "Вест Хэмом".

Назначены арбитры на перенесенный матч чемпионата Испании "Барселона" - "Реал".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Арсенал" обыграл "Вест Хэм", прервав 9-матчевую серию без побед

"Арсенал" обыграл "Вест Хэм", прервав 9-матчевую серию без побед

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
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