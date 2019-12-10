Главные новости дня: 9 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 декабря.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию на четыре года от участия в крупных соревнованиях. Под угрозой участие на чемпионате мира-2022. Домашние матчи Евро-2020 не отнимут.

"Барселона" сыграет в матче Лиги Чемпионов с "Интером" без Месси.

"Что он несет?" Дрессировщик Эдгар Запашный ответил журналисту Василию Уткину.

Хосеп Гвардиола сравнил силу "Манчестер Сити" с "Реалом", "Барселоной" и "Ливерпулем".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел элитное жилье в США.

"Спартак" в летнее трансферное окно может расстаться с двумя игроками.

В чемпионате Англии наконец-то выиграл "Арсенал". "Канониры" одержали волевую победу над "Вест Хэмом".

Назначены арбитры на перенесенный матч чемпионата Испании "Барселона" - "Реал".

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