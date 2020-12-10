Главные новости дня: 9 декабря

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Главные новости дня: 9 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 декабря.

"Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, "Реал" разобрался с гладбахской "Боруссией" и возглавил группу.

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов.

Также стали известны восемь клубов, которые перейдут из ЛЧ в Лигу Европы.

Килиан Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов.

ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в матче с "Химками".

Пять игроков ЦСКА пропустят матч с загребским "Динамо".

Лионель Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках".

Тренер "Истанбула", которого назвали "черным", называл румынских судей "цыганами".

СМИ назвали, сколько получил Шамиль Газизов за увольнение из "Спартака".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Краснодар", "Манчестер Юнайтед" и еще шесть команд перешли из Лиги Чемпионов в Лигу Европы

"Краснодар", "Манчестер Юнайтед" и еще шесть команд перешли из Лиги Чемпионов в Лигу Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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