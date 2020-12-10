Главные новости дня: 9 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 декабря.

"Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, "Реал" разобрался с гладбахской "Боруссией" и возглавил группу.

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов.

Также стали известны восемь клубов, которые перейдут из ЛЧ в Лигу Европы.

Килиан Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов.

ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в матче с "Химками".

Пять игроков ЦСКА пропустят матч с загребским "Динамо".

Лионель Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках".

Тренер "Истанбула", которого назвали "черным", называл румынских судей "цыганами".

СМИ назвали, сколько получил Шамиль Газизов за увольнение из "Спартака".

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