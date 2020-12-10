Главные новости дня: 9 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 декабря.
"Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, "Реал" разобрался с гладбахской "Боруссией" и возглавил группу.
Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.
Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов.
Также стали известны восемь клубов, которые перейдут из ЛЧ в Лигу Европы.
Килиан Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов.
ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в матче с "Химками".
Пять игроков ЦСКА пропустят матч с загребским "Динамо".
Лионель Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках".
Тренер "Истанбула", которого назвали "черным", называл румынских судей "цыганами".
СМИ назвали, сколько получил Шамиль Газизов за увольнение из "Спартака".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Успехи "Реала" и "Атлетико", поражение "Локомотива" и вылет "Интера": результаты Лиги Чемпионов 9 декабря
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"Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, "Реал" разобрался с гладбахской "Боруссией" и возглавил группу
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Главные новости дня: 9 декабря
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18