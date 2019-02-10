Главные новости дня: 9 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 февраля.

В этот день состоялись семь матчей 26-го тура АПЛ. Выделим крупную гостевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Фулхэмом", а также синхронный триумф "Ливерпуля" и "Арсенала".

Главное футбольное блюдо субботы - мадридское дерби, в котором "Реал" взял верх над "Атлетико".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"

В других играх 23-го тура Примеры по три очка заработали "Хетафе", "Эспаньол" и "Уэска".

Видеообзоры матчей "Эспаньол" – "Райо Вальекано" и "Хетафе" – "Сельта"

Видеообзор матча "Жирона" – "Уэска"

Тем временем, в Серии А "Интер" прервал серию неудач, обыграв "Парму", а "Фиорентина" и "Наполи" расписали нулевую ничью.

Видеообзор матча "Парма" – "Интер"

Видеообзор матча "Фиорентина" – "Наполи"

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" выиграла и вернулась на чистое второе место в турнирной таблице, а вот дортмундская "Боруссия" умудрилась потерять очки, ведя в счёте 3:0 к 75-й минуте.

В чемпионате Франции ПСЖ добыл дежурную победу, но при этом потерял из-за травмы одного из своих лидеров.

Не порадовал 9 февраля своих болельщиков московский "Спартак". "Красно-белые" вчистую проиграли "Словану" в товарищеском матче.

Из самых интересных трансферных слухов выделим следующие: "МЮ" интересуется Неймаром, "Барселона" нацелилась на защитника "Лиона", при этом "сине-гранатовые" могут продать Филиппе Коутиньо, а "Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен.

Напоследок расскажем вам об интригах в стане "Ювентуса". Пауло Дибала поссорился с Массимилиано Аллегри. Тренер прокомментировал произошедшее, дав понять, что всё в их отношениях с аргентинцем в порядке. Однако клуб на всякий случай стал присматривать замену для форварда: в шорт-листе два игрока "Реала".

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