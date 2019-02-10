Главные новости дня: 9 февраля

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Главные новости дня: 9 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 февраля.

В этот день состоялись семь матчей 26-го тура АПЛ. Выделим крупную гостевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Фулхэмом", а также синхронный триумф "Ливерпуля" и "Арсенала".

Главное футбольное блюдо субботы - мадридское дерби, в котором "Реал" взял верх над "Атлетико".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"

В других играх 23-го тура Примеры по три очка заработали "Хетафе", "Эспаньол" и "Уэска".

Видеообзоры матчей "Эспаньол" – "Райо Вальекано" и "Хетафе" – "Сельта"

Видеообзор матча "Жирона" – "Уэска"

Тем временем, в Серии А "Интер" прервал серию неудач, обыграв "Парму", а "Фиорентина" и "Наполи" расписали нулевую ничью.

Видеообзор матча "Парма" – "Интер"

Видеообзор матча "Фиорентина" – "Наполи"

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" выиграла и вернулась на чистое второе место в турнирной таблице, а вот дортмундская "Боруссия" умудрилась потерять очки, ведя в счёте 3:0 к 75-й минуте.

В чемпионате Франции ПСЖ добыл дежурную победу, но при этом потерял из-за травмы одного из своих лидеров.

Не порадовал 9 февраля своих болельщиков московский "Спартак". "Красно-белые" вчистую проиграли "Словану" в товарищеском матче.

Из самых интересных трансферных слухов выделим следующие: "МЮ" интересуется Неймаром, "Барселона" нацелилась на защитника "Лиона", при этом "сине-гранатовые" могут продать Филиппе Коутиньо, а "Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен.

Напоследок расскажем вам об интригах в стане "Ювентуса". Пауло Дибала поссорился с Массимилиано Аллегри. Тренер прокомментировал произошедшее, дав понять, что всё в их отношениях с аргентинцем в порядке. Однако клуб на всякий случай стал присматривать замену для форварда: в шорт-листе два игрока "Реала"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Челси Челси 25 50
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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