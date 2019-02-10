Главные новости дня: 9 февраля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 февраля.
В этот день состоялись семь матчей 26-го тура АПЛ. Выделим крупную гостевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Фулхэмом", а также синхронный триумф "Ливерпуля" и "Арсенала".
Главное футбольное блюдо субботы - мадридское дерби, в котором "Реал" взял верх над "Атлетико".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"
В других играх 23-го тура Примеры по три очка заработали "Хетафе", "Эспаньол" и "Уэска".
Видеообзоры матчей "Эспаньол" – "Райо Вальекано" и "Хетафе" – "Сельта"
Видеообзор матча "Жирона" – "Уэска"
Тем временем, в Серии А "Интер" прервал серию неудач, обыграв "Парму", а "Фиорентина" и "Наполи" расписали нулевую ничью.
Видеообзор матча "Парма" – "Интер"
Видеообзор матча "Фиорентина" – "Наполи"
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" выиграла и вернулась на чистое второе место в турнирной таблице, а вот дортмундская "Боруссия" умудрилась потерять очки, ведя в счёте 3:0 к 75-й минуте.
В чемпионате Франции ПСЖ добыл дежурную победу, но при этом потерял из-за травмы одного из своих лидеров.
Не порадовал 9 февраля своих болельщиков московский "Спартак". "Красно-белые" вчистую проиграли "Словану" в товарищеском матче.
Из самых интересных трансферных слухов выделим следующие: "МЮ" интересуется Неймаром, "Барселона" нацелилась на защитника "Лиона", при этом "сине-гранатовые" могут продать Филиппе Коутиньо, а "Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен.
Напоследок расскажем вам об интригах в стане "Ювентуса". Пауло Дибала поссорился с Массимилиано Аллегри. Тренер прокомментировал произошедшее, дав понять, что всё в их отношениях с аргентинцем в порядке. Однако клуб на всякий случай стал присматривать замену для форварда: в шорт-листе два игрока "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11