Главные новости дня: 9 февраля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 февраля.
"Реал" разгромил "Осасуну", одержав пятую победу подряд в Примере.
"Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка .
Гаттузо назвал главную проблему "Наполи".
"Локомотив" в результативном матче обыграл "Ростов" на турнире в Катаре.
Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм".
"Ювентус" продолжает интересоваться Миранчуком
Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины.
Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона.
"Спартак" продлил контракт с Ещенко.
Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма.
У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ.
"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18