Главные новости дня: 9 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 февраля.

"Реал" разгромил "Осасуну", одержав пятую победу подряд в Примере.

"Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка .

Гаттузо назвал главную проблему "Наполи".

"Локомотив" в результативном матче обыграл "Ростов" на турнире в Катаре.

Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм".

"Ювентус" продолжает интересоваться Миранчуком

Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины.

Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона.

"Спартак" продлил контракт с Ещенко.

Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма.

У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ.

"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд.

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