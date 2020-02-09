Главные новости дня: 9 февраля

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Главные новости дня: 9 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 февраля.

"Реал" разгромил "Осасуну", одержав пятую победу подряд в Примере.

"Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка .

Гаттузо назвал главную проблему "Наполи".

"Локомотив" в результативном матче обыграл "Ростов" на турнире в Катаре.

Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм".

"Ювентус" продолжает интересоваться Миранчуком

Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины.

Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона.

"Спартак" продлил контракт с Ещенко.

Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма.

У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ.

"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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