Главные новости дня: 9 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 февраля.

Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS.

Президент РФС вспомнил о позорном поражении сборной России от Сербии.

Арбитр Оливер эвакуировал свою семью после матча "Реал" - "Ювентус" в 2018 году.

AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал".

Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании.

"Зенит" теряет Малкома.

Полиция определила еще трех подозреваемых в смерти Марадоны.

ПСЖ нацелился на Де Хеа.

Официально: Массимо Каррера стал тренером команды из Серии С.

44-летний Абреу перешел в 30-й клуб в его карьере.

Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на втором.

"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии.

Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии.