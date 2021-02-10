Главные новости дня: 9 февраля

Теги криштиану роналдудиего марадонадавид де хеакилиан мбаппе

Главные новости дня: 9 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 февраля.

Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS.

Президент РФС вспомнил о позорном поражении сборной России от Сербии.

Арбитр Оливер эвакуировал свою семью после матча "Реал" - "Ювентус" в 2018 году.

AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал".

Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании.

"Зенит" теряет Малкома.

Полиция определила еще трех подозреваемых в смерти Марадоны.

ПСЖ нацелился на Де Хеа.

Официально: Массимо Каррера стал тренером команды из Серии С.

44-летний Абреу перешел в 30-й клуб в его карьере.

Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на втором.

"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии.

Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии

"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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