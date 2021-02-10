Главные новости дня: 9 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 февраля.
Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS.
Президент РФС вспомнил о позорном поражении сборной России от Сербии.
Арбитр Оливер эвакуировал свою семью после матча "Реал" - "Ювентус" в 2018 году.
AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал".
Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании.
"Зенит" теряет Малкома.
Полиция определила еще трех подозреваемых в смерти Марадоны.
ПСЖ нацелился на Де Хеа.
Официально: Массимо Каррера стал тренером команды из Серии С.
44-летний Абреу перешел в 30-й клуб в его карьере.
Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на втором.
"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии.
Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 февраля
-
Карим Бензема высказался о матче с "Хетафе"
-
Оба матча "Бенфики" и "Арсенала" в Лиги Европы пройдут на нейтральных полях
-
Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии
-
"Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла Лиги
-
Французские клубы попросили у правительства финансовую помощь
-
"Ювентусу" хватило ничьей для выхода в финал Кубка Италии
-
Понсе - о случае в Аргентине: "Грабители оставили на мне только трусы"
-
4
Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS
-
Джикия о Хабибе в футболе: "Сделаю все, чтобы он сыграл на профессиональном уровне"
-
Кавани может уехать в Аргентину
-
Румменигге назвал Салаха африканским Месси
-
Жулио Сезар: "Моуринью говорил, что я вратарь уровня Серии С"
-
Роналду - на третьем месте по голам на клубном уровне. Пеле - на втором
-
"Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Турине
-
44-летний Абреу перешел в 30-й клуб в его карьере
-
"Челси" не будет подписывать Алабу
-
Бывший форвард "Милина" Пато может перейти в МЛС
-
Вейналдум поддержал Алиссона
-
Тренер "Зенита" по физподготовке поделился новостями о состоянии Азмуна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18